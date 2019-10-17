В Днипре начала проседать и покрылась трещинами жилая пятиэтажка

В Днепре пятиэтажка начала проседать и взялась трещинами. Об этом сообщает "112 Украина". \r\nНовые трещины на доме появляются ежедневно, и с каждым разом они все больше. Жильцы говорят, что дом начал проседать и боятся, что он в любой момент уйдет под землю. После каждого дождя щелей в здании становится все больше, а его стены плесневеют. \r\n"Высыпается из плиточных стен штукатурка. В доме даже страшно спать", - рассказала жительница сооружения Людмила Капаровская. \r\nЧлен постоянной городской комиссии по вопросам бюджета Днепра Артем Павлов сказал, что около 1 миллиона гривен выделялось на ремонт сооружения. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЭксперты выяснили, что сооружение подмывает снизу. Возле дома бурили скважину, после чего обнаружили под домом воду. Специалисты сейчас пытаются определить, откуда она там берется. Как только они сделают выводы, в мэрии подготовят проект укрепления фасада здания. \r\nНапомним, в Днипре треснула стена общежития, студентов эвакуировали.\r\nВ Киеве обвалились бетонные плиты здания, пострадавшая умерла в карете "скорой".