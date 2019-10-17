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17 октября 2019, четверг, 08:26 262
Происшествия 2019-10-17T08:27:03+03:00
Українські Новини
В Днипре начала проседать и покрылась трещинами жилая пятиэтажка

В Днипре начала проседать и покрылась трещинами жилая пятиэтажка

В доме на ул. Златоустовской, возле которого начали строительство многоэтажки, появились трещины. Фото: 112
В доме на ул. Златоустовской, возле которого начали строительство многоэтажки, появились трещины. Фото: 112

В Днепре пятиэтажка начала проседать и взялась трещинами. Об этом сообщает  "112 Украина". 

Новые трещины на доме появляются ежедневно, и с каждым разом они все больше. Жильцы говорят, что дом начал проседать и боятся, что он в любой момент уйдет под землю. После каждого дождя щелей в здании становится все больше, а его стены плесневеют. 

"Высыпается из плиточных стен штукатурка. В доме даже страшно спать", - рассказала жительница сооружения Людмила Капаровская. 

Член постоянной городской комиссии по вопросам бюджета Днепра Артем Павлов сказал, что около 1 миллиона гривен выделялось на ремонт сооружения. 

Эксперты выяснили, что сооружение подмывает снизу. Возле дома бурили скважину, после чего обнаружили под домом воду. Специалисты сейчас пытаются определить, откуда она там берется. Как только они сделают выводы, в мэрии подготовят проект укрепления фасада здания. 

Напомним, в Днипре треснула стена общежития, студентов эвакуировали.

В Киеве обвалились бетонные плиты здания, пострадавшая умерла в карете "скорой".

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