Украинцам раздают жилье с огромными скидками: кто имеет право на льготные квартиры

Государственное специализированное финансовое учреждение "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" констатирует предоставление помощи по обеспечению жильем 442 семьям в январе-сентябре в то время, как на жилье для молодых семей хотят выделить 23,4 млн гривен

Об этом говорится в сообщении учреждения, передают Українськi Новини.

243 семьям была предоставлена помощь в рамках программы льготного молодежного кредитования (из них 165 договоров обеспечиваются за счет местных бюджетов, 78 договоров - за счет уставного капитала Фонда содействия молодежному строительству).

Также 113 семей стали участниками программы доступного жилья, в рамках которой гражданам предоставляется безвозвратная помощь в виде возмещения части стоимости жилья.

Еще 86 семей заключили договоры по предоставлению льготных кредитов таким категориям населения, как ученые, педагогические работники, работники бюджетной сферы, участники боевых действий в зоне АТО, внутренне перемещенные лица (из них 84 договора обеспечиваются за счет местных бюджетов).

Раньше Українськi Новини писали, как получить компенсацию от государства по условиям программы "Доступное жилье". Тем временем Зеленский заявил, что переселенцам из Донбасса необходимо предоставить жилье.