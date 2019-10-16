В Британии обнародовали имя самой красивой женщины мира

Британский пластический хирург, владелец центра косметической и пластической хирургии Джулиан Де Сильва в ходе ежегодного исследования назвал имя самой красивой женщины планеты 2019, чье лицо максимально близко к "золотому сечению". Об этом сообщает The Sun.\r\nАмериканская супермодель Белла Хадид забрала звание "самых идеальных пропорций лица". Отмечается, что доктор Сильва назвал лицо модели эталоном красоты Древней Греции.\r\nПластический хирург рассчитал пропорции лиц нескольких знаменитостей по специальной формуле. Исследователь измерил расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти. В результате Хадид оказалась наиболее близкой к "идеалу" на 94,35%.\r\nПевица Бейонсе заняла вторую строчку списка самых красивых. За ней расположились актриса Эмбер Герд и певица Ариана Гранде.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Белла Хадид вошла в список самых популярных девушек в Instagram за 2016 год.\r\nТакже, украинцев признали самой сексуальной в мире нацией по версии туристической компании Big 7 Travel, в опросе которой участвовали люди со всего мира.