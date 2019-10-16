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16 октября 2019, среда, 20:39 213
Судебная власть 2019-10-16T20:43:40+03:00
Українські Новини
Украинцам ограничили право подавать жалобы в Большую палату Верховного Суда: закон подписан

Украинцам ограничили право подавать жалобы в Большую палату Верховного Суда: закон подписан

Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

Президент Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий право граждан пересматривать судебные дела в Большой палате Верховного Суда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В среду Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного Суда и по срокам возврата административных дел" № 142-ІХ.

Законопроект вводит ограничения для подачи жалоб в Большую палату Верховного Суда.

Так, истцу будет запрещено подавать жалобу в палату, если при рассмотрении дела в судах первой или апелляционной инстанций он не заявлял о нарушении правил предметной или субъектной юрисдикции, а также если он не обосновал это нарушение наличием судебных решений Верховного Суда в составе коллегии судей другого кассационного суда по делу с подобным основанием и предметом иска в подобных правоотношениях.

Также нельзя будет подавать жалобу, если ранее Большая палата Верховного Суда выносила свое заключение по вопросу предметной или субъектной юрисдикции спора в подобных правоотношениях.

Как сообщали Українськi Новини,  Верховный Суд призывал Раду не принимать судебную реформу Зеленского до получения выводов "Венецианской комиссии".

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