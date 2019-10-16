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  • Ватикан выпустил электронные четки: они активируются после того, как их владелец перекрестится
16 октября 2019, среда, 19:31 83
Европа 2019-10-16T19:33:07+03:00
Українські Новини
Ватикан выпустил электронные четки: они активируются после того, как их владелец перекрестится

Ватикан выпустил электронные четки: они активируются после того, как их владелец перекрестится

Электронные четки с умным крестом. Фото: Facebook/Pope's Worldwide Prayer Network - Vatican
Электронные четки с умным крестом. Фото: Facebook/Pope's Worldwide Prayer Network - Vatican

В Ватикане представили электронные четки с умным крестом. Четки активируются после того, как их владелец перекрестится. Браслет состоит из 10 бусин, которые сделаны из гематита и черного агата. Об этом сообщает "Meduza".

Отмечается, что в кресте находится специальный чип, собирающий данные о пользователе, а при желании электронные четки можно использовать и как обычный умный браслет. Четки подключаются к мобильному приложению, которое доступно на iOS и Android. Умные четки уже поступили в продажу. Устройство обойдется в 99 евро. 


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