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  • Нацсовет по телевидению должен приложить максимум усилий для урегулирования конфликта вокруг NewsOne, – Томиленко
16 октября 2019, среда, 19:15 107
СМИ 2019-10-16T19:15:27+03:00
Українські Новини
Нацсовет по телевидению должен приложить максимум усилий для урегулирования конфликта вокруг NewsOne, – Томиле

Нацсовет по телевидению должен приложить максимум усилий для урегулирования конфликта вокруг NewsOne, – Томиленко

Сергей Томиленко. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko
Сергей Томиленко. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко убежден, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, принимая решения о блокировании телеканалов и лишение доступа журналистов к аудитории, должен приложить максимальные усилия для урегулирования конфликтной ситуации. При этом сам медиарегулятор должен обладать исключительным общественным доверием.

Об этом Томиленко заявил на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя рассмотрение жалобы телеканала NewsOne на обращение Нацсовета через суд лишить канал лицензии.

"На сегодня есть нарекания на избирательность внимания Нацсовета к телеканалам (до сих пор нет ответов, например, на прошлогодние претензии гендиректора "1+1" Александра Ткаченко, что Нацсовет избирательно давит на "1+1", "112 Украина" и NewsOne). Претензии к языку вражды в эфире телеканала NewsOne являются неубедительными на фоне эфиров "ВатаШоу" или, например, незамеченному Нацсоветом телеэфира с такой прямой речью: "когда у меня есть выбор между христианином и не христианином, я выбираю христианина. Зеленский не проявился как христианин, он еврей..." или "мечтаю, чтобы массы этих всех леваков, ватников и так далее были согнаны на стадион и он был обнесен колючей проволокой и наконец мы бы имели Президента, хоть немного похожего на Пиночета"... (это реальный телеэфир национального телеканала в апреле этого года)", - написал председатель НСЖУ.

Он подчеркнул, что при необходимости обсуждать редакционную политику всех телеканалов надо обсуждать, все же в данный момент в вопросе закрытия конкретного телеканала присутствует больше политики, чем честного медиарегулювання.

"Одной из точек сопротивления притеснениям прав медиа в Украине традиционно был парламентский Комитет по вопросам свободы слова. Но сегодня на защиту свободы слова конкретного телеканала комитет не встал", - подытожил Томиленко.

Как сообщали Українські Новини, 2 октября Нацсовет по телевидению и радиовещанию попросил Окружной административный суд г. Киева аннулировать лицензию ООО "Новости 24 часа" (Киев, логитип NewsOne).

26 сентября Нацсовет по телевидению лишил цифровых лицензий на вещание телеканал "112 Украина" из-за его программной концепции.

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