Гетманцев про законопроект №1210: Треба шукати "золоту середину" між пропозиціями галузі та уряду

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що у разі ухвалення законопроекту №1210 в нинішній редакції залізорудні підприємства почнуть втрачати по 8,5 млрд гривень на рік.

Про це повідомив веб-сайт "5 каналу".

"Ми розглянули пропозиції від галузі, від уряду – ми вважаємо що десь треба знайти "золоту середину", бо вони між собою домовитися не можуть", – зазначив Данило Гетманцев.

Тим часом в регіонах України вже почали страйкувати – співробітники гірничодобувної галузі в Кривому Розі (Дніпропетровська область) днями вийшли до будівлі міськради із закликом не допустити схвалення цього законопроекту. Впевнені, що різке підвищення ренти негативно позначиться на їхніх зарплатах, або й взагалі залишить людей без роботи.

Нагадаємо, подані до Верховної Ради України фракцією "Слуга народу" законопроекти №1210 та №1210-1 передбачають значне зростання вартості видобутку і переробки залізної руди в Україні. За оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання рентних платежів у 4-5 разів.

В результаті, за даними міжнародної аудиторської компанії PWC, добувати руду в Україні буде дорожче ніж в Росії в 9 разів. Цим відразу ж скористаються конкуренти України на цьому ринку. Європейська бізнес асоціація та Американська торгова палата виступили проти даних законопроектів.