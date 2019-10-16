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  • Гетманцев про законопроект №1210: Треба шукати "золоту середину" між пропозиціями галузі та уряду
16 жовтня 2019, середа, 16:49 164
Економіка 2019-10-16T18:00:03+03:00
Українські Новини
Гетманцев про законопроект №1210: Треба шукати "золоту середину" між пропозиціями галузі та уряду

Гетманцев про законопроект №1210: Треба шукати "золоту середину" між пропозиціями галузі та уряду

Данило Гетманцев. Фото: mygazeta.com
Данило Гетманцев. Фото: mygazeta.com

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що у разі ухвалення законопроекту №1210 в нинішній редакції залізорудні підприємства почнуть втрачати по 8,5 млрд гривень на рік.

Про це повідомив веб-сайт "5 каналу".

"Ми розглянули пропозиції від галузі, від уряду – ми вважаємо що десь треба знайти "золоту середину", бо вони між собою домовитися не можуть", – зазначив Данило Гетманцев.

Тим часом в регіонах України вже почали страйкувати – співробітники гірничодобувної галузі в Кривому Розі (Дніпропетровська область) днями вийшли до будівлі міськради із закликом не допустити схвалення цього законопроекту. Впевнені, що різке підвищення ренти негативно позначиться на їхніх зарплатах, або й взагалі залишить людей без роботи.

Нагадаємо, подані до Верховної Ради України фракцією "Слуга народу" законопроекти №1210 та №1210-1 передбачають значне зростання вартості видобутку і переробки залізної руди в Україні. За оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання рентних платежів у 4-5 разів.

В результаті, за даними міжнародної аудиторської компанії PWC, добувати руду в Україні буде дорожче ніж в Росії в 9 разів. Цим відразу ж скористаються конкуренти України на цьому ринку. Європейська бізнес асоціація та Американська торгова палата виступили проти даних законопроектів.

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