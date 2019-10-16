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  • В Белом доме была команда людей, "ведущих" политику по Украине, - СМИ
16 октября 2019, среда, 14:30 462
Политика 2019-10-16T14:31:04+03:00
Українські Новини
В Белом доме была команда людей, "ведущих" политику по Украине, - СМИ

В Белом доме была команда людей, "ведущих" политику по Украине, - СМИ

Белый дом назначил команду из трех человек, чтобы обойти официальную политику США в отношении Украины, на встрече, организованной исполняющим обязанности начальника аппарата Белого дома Миком Малвани. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, передает Bloomberg.

Кент накануне за закрытыми дверями отвечал на вопросы членов трех комитетов Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу.

Кент заявил, что он лично не присутствовал на встрече 23 мая, но должностных лиц департамента проинформировали о том, что тогдашний спецпредставитель в Украине Курт Волкер, посол в Европейском Союзе Гордон Сондланд и министр энергетики Рик Перри будут нести ответственность за политику в отношении Украины.

Ни государственный секретарь Майк Помпео, ни другие должностные лица, которые обычно формировали дипломатические каналы американской внешней политики в Украине, не должны были в этом участвовать, согласно пересказу свидетельств Кента парламентарием Джеральдом Коннолли из Вирджинии.

Коннолли добавил, что Кент, заместитель помощника госсекретаря, назвал это трио "тремя амиго".

Кент рассказал о своей обеспокоенности, что "тень, параллельная роль" Руди Джулиани, личного адвоката Трампа, "подорвала 28 лет американских усилий по содействию верховенству права в Украине".

Как сообщали Українські Новини, опубликована переписка Офиса Президента и американских дипломатов: США задержали военную помощь и визит Зеленского из-за дела Байдена.

Тем временем Трамп отрицает давление на Зеленского в ходе этого разговора якобы с целью расследования против его соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.

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