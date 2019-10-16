В Белом доме была команда людей, "ведущих" политику по Украине, - СМИ

Белый дом назначил команду из трех человек, чтобы обойти официальную политику США в отношении Украины, на встрече, организованной исполняющим обязанности начальника аппарата Белого дома Миком Малвани. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, передает Bloomberg.\r\nКент накануне за закрытыми дверями отвечал на вопросы членов трех комитетов Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу.\r\nКент заявил, что он лично не присутствовал на встрече 23 мая, но должностных лиц департамента проинформировали о том, что тогдашний спецпредставитель в Украине Курт Волкер, посол в Европейском Союзе Гордон Сондланд и министр энергетики Рик Перри будут нести ответственность за политику в отношении Украины.\r\nНи государственный секретарь Майк Помпео, ни другие должностные лица, которые обычно формировали дипломатические каналы американской внешней политики в Украине, не должны были в этом участвовать, согласно пересказу свидетельств Кента парламентарием Джеральдом Коннолли из Вирджинии.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКоннолли добавил, что Кент, заместитель помощника госсекретаря, назвал это трио "тремя амиго".\r\nКент рассказал о своей обеспокоенности, что "тень, параллельная роль" Руди Джулиани, личного адвоката Трампа, "подорвала 28 лет американских усилий по содействию верховенству права в Украине".\r\nКак сообщали Українські Новини, опубликована переписка Офиса Президента и американских дипломатов: США задержали военную помощь и визит Зеленского из-за дела Байдена.\r\nТем временем Трамп отрицает давление на Зеленского в ходе этого разговора якобы с целью расследования против его соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n