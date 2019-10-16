СБУ задержала экс-боевика батальона "Заря", подозреваемого в артобстрелах луганского аэропорта

Служба безопасности Украины задержала бывшего боевика батальона "Заря" самопровозглашенной "Луганской народной республики", подозреваемого в артиллерийских обстрелах луганского аэропорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Бывший боевик так называемого "батальона "Заря" террористической организации ЛНР задержан Службой безопасности Украины при пересечении линии разграничения в Донецкой области. Он планировал вернуться во временно оккупированный Донецк", - сказано в нем.

В ходе проверки оперативники спецслужбы установили, что уроженец Харькова принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных.

Следователи Службы безопасности Украины, в частности, выяснили, что человек вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Заря" в августе 2014 года. Он прошел специальную боевую подготовку и впоследствии принял участие в боях на луганском направлении.

Мужчина также в составе артиллерийского расчета террористов обстреливал луганский аэропорт и гражданские объекты. Экс-боевик был задержан и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українськi Новини, Новопсковский районный суд Луганской области приговорил к 4 годам лишения свободы условно бывшего боевика, поставлявшего горюче-смазочные материалы из России для "народной милиции" ЛНР.