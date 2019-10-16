"Україна - це Європа". Одна из ведущих российских спортивных газет вышла с заголовком на украинском языке

Газета "Совесткий спорт", одно из ведущих спортивных изданий России, сегодня вышла с заголовком на украинском языке. Название статьи "Україна - це Європа" размещено на первой странице этого профильного ежедневника. Таким образом самое популярное спортивное печатное издание времен СССР, существующее и поныне в РФ, отметило победу Национальной сборной команды Украины в матче с действующими чемпионами Европы - командой Португалии и выход нашей дружины в финальную стадию континентального первенства.

Основной темой материалов, касающихся нашей сборной стал сравнительный анализ команд Украины и России. Начиная от уровня исполнительского мастерства игроков и заканчивая работой тренеров обоих спортивных коллективов.

Безусловно, не обошлось в этом номере и без репортерских рассуждений о возможной очной встречи сборных двух стран на УЕФА Евро-2020. Однако, как напоминают авторы статей, произойти это может лишь на поздних стадиях игр плей-офф предстоящего турнира.

Стоит отметить, что имено это издание 20 лет назад, в преддверии решающего матча в Москве на стадионе "Лужники" между командами России и Украины за право выступать на Чемпионате Европы УЕФА-2000, озаглавило свой выпуск довольно "оригинальным" заголовком.

Как сообщали Українські Новини, Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин выступает за продолжение практики разведения футбольных сборных и клубов Украины и России при жеребьевке турниров, проводимых под эгидой УЕФА.

При этом президент УЕФА не исключил, что, не взирая на принудительное разведение европейским Союзом футбольных ассоциаций команд двух стран во время жеребьевок, встреча на уровне национальных сборных таки может состоятся уже в обозримом будущем.

"Футбол полон неожиданностей. Представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал ЕВРО-2020. Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне", - заметил Чеферин.