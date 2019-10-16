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16 октября 2019, среда, 11:33 271
Силовые структуры 2019-10-16T11:40:41+03:00
Українські Новини
Попавший в антисемитский скандал генерал СБУ стал сотрудником Службы внешней разведки Украины

Попавший в антисемитский скандал генерал СБУ стал сотрудником Службы внешней разведки Украины

Василий Вовк. Фото: facebook
Василий Вовк. Фото: facebook

Бывший начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины и экс-президент футбольного клуба "Нива" (Винница) Василий Вовк поступил на военную службу в Службу внешней разведки (СВР).

Об этом говорится в ответе Службы на запрос Українських Новин.

"Сообщаем, что Вовк В.В. на сегодня проходит военную службу в Службе внешней разведки Украины",  - сказано в ответе за подписью заместителя главы СВР Екатерины Слядневой.

В то же время, СВР отказалась ответить, какую должность занимает Вовк, отметив, что это служебная информация.

При этом, 8 октября Вовк посетил выставку "Оружие и безопасность 2019" в Киеве как официальный представитель Службы внешней разведки.

Как сообщали Українськi Новини, в августе 2015 года Высший административный суд отказался признать незаконным и отменить указ Президента Петра Порошенко об увольнении Вовка с должности начальника Главного следственного управления СБУ.

В мае 2017 года Центр Симона Визенталя (Израиль) призвал правительство Украины принять правовые меры в отношении генерала СБУ Василия Вовка из-за антисемитских высказываний на его странице в соцсети Facebook.

Также  в 2018 году Федерация футбола Украины запретила Вовку как президенту винницкой "Нивы" посещать матчи его команды после критики Андрея Павелко.

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