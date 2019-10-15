Зеленский подписал закон о прослушке для НАБУ и ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 187-IX, который предусматривает изменения в Уголовно-процессуальный кодекс о самостоятельной прослушке НАБУ и ГБР, а также сроках досудебного расследования. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.\r\n"Возвращен с подписью президента", - сказано в карточке законопроекта № 187-IX на сайте парламента. Закон позволяет уполномоченным подразделениям НАБУ, ГБР и органов безопасности снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей.\r\nТакже Нацбюро расследований дали право нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников. Для этого создадут отдельную конкурсную комиссию из числа работников НАБУ - тех, у кого есть доступ к гостайне. Порядок проведения конкурса определит директор Бюро. Согласно документу, в НАБУ сможет быть не более 500 человек начальствующего состава.\r\nСейчас если против украинца хотят совершить процессуальное действие, которое требует согласования прокурора или суда - то такое согласование необходимо и за границей тоже. Согласно этому законопроекту, по умолчанию процессуальные действия против украинцев за рубежом смогут проводить без такого согласования - разве что это предусмотрено международным договором или является обязательным условием предоставления такого вида помощи по законодательству запрашиваемой стороны. При этом срок действия такого разрешения не ограничивается, а надлежащим образом заверенная копия разрешения приобщается к материалам запроса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗакон позволит следственному судье по ходатайству стороны защиты привлекать эксперта или экспертов для проведения экспертизы. При этом следователь и прокурор "обязаны обеспечить проведение экспертизы", а не обращаться к следственному судье.\r\nПредполагается, что сторона защиты имеет право самостоятельно договориться с экспертами о проведении экспертизы, в том числе обязательной. Если у стороны защиты недостаточно денег на эксперта, он может обратиться к следственному судье.\r\nОстается возможность обжаловать уведомление следователя и прокурора о подозрении.\r\nИзымается норма о праве участников судебного производства ходатайствовать об объявлении обвинительного акта в полном объеме - то есть остается лишь краткое изложение обвинительного акта.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nА суду предоставляется право ограничить продолжительность оглашения краткого изложения обвинительного акта и искового заявления - "с учетом разумных сроков".\r\nСогласно проекту, соглашение о признании виновности может содержать условия применения специальной конфискации.\r\nК протоколу о задержании лица надо будет добавлять фото в случае, если на момент задержания не известны фамилия и имя человека.\r\nПочти все нормы закона вступят в силу на следующий день после официального опубликования.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский хочет забрать Нацгвардию у Авакова и подчинить ее себе.\r\nТакже Зеленский предлагает Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство.