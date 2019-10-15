У Зеленского Порошенко обвинили в причастности к блокированию аудита НАБУ

Заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов считает, что аудит Национального антикоррупционного бюро был заблокирован не без участия бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Цензор.нет", передают Українськi Новини.

"Аудит, по моему мнению, был заблокирован не без участия Порошенко и ряда известных других фамилий. Разблокируем. Порошенко уже нет четыре месяца", - сказал Смирнов.

Также он считает, что антикоррупционные органы должны дать ход уголовным производствам, вызвавшим очень большой общественный резонанс.

"Укроборонпром", Аграрный фонд и многие другие. Может там ничего нет и общество ошибалось? Так скажите нам всем об этом. Простите, но я остро реагирую на тезисы о сложности расследования, когда следствие длится больше года. И вне зависимости от власти, руководители правоохранительных институтов должны наконец-то понять, что дела, связанные с чиновниками, являются рейтингообразующими прежде всего для самих правоохранителей", - констатировал Смирнов.

При этом он отказался оценивать профессиональные качества директора НАБУ Артема Сытника, его коллеги Назара Холодницкого, а также директора Госбюро расследований Романа Трубы, отметив лишь, что они молоды, амбициозны и с характером.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский намерен назначить аудитора Национального антикоррупционного бюро после внесения изменений в закон о НАБУ с целью эффективной работы комиссию по оценке деятельности бюро.

Аудит НАБУ будет проведен после принятия Радой изменений в закон.