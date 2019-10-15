У Зеленського Порошенка звинуватили в причетності до блокування аудиту НАБУ

Заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов вважає, що аудит Національного антикорупційного бюро було заблоковано не без участі колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Цензор.нет", передають Українські Новини.

"Аудит, на мою думку, було заблоковано не без участі Порошенка і низки відомих інших прізвищ. Розблокуємо. Порошенка вже немає чотири місяці", - сказав Смирнов.

Також він вважає, що антикорупційні органи повинні дати хід кримінальним провадженням, що викликали дуже великий суспільний резонанс.

"Укроборонпром", Аграрний фонд і багато інших. Може там нічого немає і суспільство помилялися? То скажіть нам всім про це. Вибачте, але я гостро реагую на тези про складність розслідування, коли слідство триває більше року. І незалежно від влади, керівники правоохоронних інститутів повинні нарешті зрозуміти, що справи, пов'язані з чиновниками, є рейтингоутворювальними насамперед для самих правоохоронців", - констатував Смирнов.

При цьому він відмовився оцінювати професійні якості директора НАБУ Артема Ситника, його колеги Назара Холодницького, а також директора Держбюро розслідувань Романа Труби, зазначивши лише, що вони молоді, амбітні та з характером.

Аудит НАБУ буде проведено після прийняття Радою змін до закону.