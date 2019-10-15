В России снесли памятник Путину в знак протеста

Активисты с острова Ольхон на Байкале снесли большой бюст Путина, который они сами установили в прошлом месяце с целью привлечь внимание главы государства к проблемам местны жителей.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на местные СМИ.

Таким образом россияне выразили протест против приговора, вынесенного бывшему руководителю Ольхонского района Сергею Копылову за якобы превышение должностных полномочий.

Мужчину приговорили к трем годам колонии за то, что во время реконструкции местной дороги он предоставил дорожникам в аренду федеральные земли. Следователи утверждают, что поскольку данная территория относится к Прибайкальскиму национальному парку, Копылов не обладал такими полномочиями.

В то же время местные жители утверждают, что из-за российских законов жителей населенных пунктов рядом с парком "лишили права на жилье".

Как сообщали Українські Новини, Минкультуры заверило, что оно не намерено инициировать снос Арки дружбы народов в Киеве. Ранее во Львове снесли стелу Монумента славы, но удалось это далеко не сразу.

Также после сноса памятника Жукову в Харькове активистам грозит до 5 лет лишения свободы.