Минкультуры не планирует снос Арки дружбы народов

Министерство культуры, молодежи и спорта не намерено инициировать снос Арки дружбы народов в Киеве.

Об этом министр культуры Владимир Бородянский сообщил в интервью "Громадському радио", передают Українські Новини.

"Мне кажется, что что-то разрушать - памятники или такое - это дело последнее. Во-первых, нам надо разобраться с тем, что мы думаем и как мы думаем. И чувствуем ли мы как украинцы свою идентичность. И пока я не буду ставить вопрос о сносе этого памятника", - сказал он.

При этом из приоритетных задач министерства Бородянский отметил повышение вовлеченности граждан, культурное разнообразие и доступность культурных услуг, повышение идентичности, увеличение доли культурных индустрий в структуре валового внутреннего продукта (ВВП), увеличение внутреннего и внешнего туризма в Украине, а также создание украинского медиаконтента и политики, которая будет предотвращать манипулированию общественным мнением.

Как сообщали Українські Новини, бывший министр иностранных дел Павел Климкин намекнул, что Арку дружбы народов в Киеве нужно отправить на металлолом.

Тем временем бывший министр культуры Евгений Нищук заявлял о рассмотрении проекта установки памятника воинам-участникам антитеррористической операции вместо Арки дружбы народов в Крещатом парке в Киеве.