Прокуратура и Нацполиция могут быть причастны к разглашению данных досудебного расследования в деле Святаша, -

Адвокат экс-нардепа Дмитрия Святаша Александр Дульский допускает, что следователи Национальной полиции и прокуроры могут быть причастны к разглашению конфиденциальных данных досудебного расследования в отношении своего клиента.

Об этом адвокат сообщил в интервью изданию «Вести».

По его словам, речь идет о публикации в СМИ медицинских документов о состоянии здоровья Святаша, в отношении которого происходит досудебное расследование.

Сам Святаш в данный момент находится в реанимации в одной из больниц Харькова в тяжелом состоянии.

"Буквально в среду, узнав о тяжелом диагнозе Дмитрия Святаша, стороной защиты немедленно были подготовлены письма, заявления и обращения в компетентные органы. В том числе в прокуратуру и к следователю, которых мы проинформировали о тяжелом состоянии здоровья. И только следователю и прокурору в дополнение к документам была приложена справка из медицинского учреждения, где на лечении и по сей день находится Дмитрий Святаш», - сказал адвокат.

По словам Дульского, несмотря на то, что кроме стороны защиты, прокурора и следователя эти документы не передавались никому, в СМИ появились фотографии указанных документов, а именно - медицинской справки о состоянии здоровья и диагноз.

«Это может свидетельствовать об утечке информации или о разглашении материалов досудебного расследования. Повторю, что адвокаты Дмитрия Святаша не публиковали этих документов и не давали их никому, кроме следователя и прокурора», - резюмировал Дульский.

Как сообщали Українські Новини, экс-нардеп Святаш потребовал от генпрокурора Рябошапки расследовать участие правоохранителей в рейдерстве.