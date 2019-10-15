подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
15 октября 2019, вторник, 13:38 72
Силовые структуры 2019-10-15T13:38:54+03:00
Українські Новини
Прокуратура и Нацполиция могут быть причастны к разглашению данных досудебного расследования в деле Святаша, -

Прокуратура и Нацполиция могут быть причастны к разглашению данных досудебного расследования в деле Святаша, - адвокат

Адвокат экс-нардепа Дмитрия Святаша Александр Дульский допускает, что следователи Национальной полиции и прокуроры могут быть причастны к разглашению конфиденциальных данных досудебного расследования в отношении своего клиента.

Об этом адвокат сообщил в интервью изданию «Вести».

По его словам, речь идет о публикации в СМИ медицинских документов о состоянии здоровья Святаша, в отношении которого происходит досудебное расследование.

Сам Святаш в данный момент находится в реанимации в одной из больниц Харькова в тяжелом состоянии.

"Буквально в среду, узнав о тяжелом диагнозе Дмитрия Святаша, стороной защиты немедленно были подготовлены письма, заявления и обращения в компетентные органы. В том числе в прокуратуру и к следователю, которых мы проинформировали о тяжелом состоянии здоровья. И только следователю и прокурору в дополнение к документам была приложена справка из медицинского учреждения, где на лечении и по сей день находится Дмитрий Святаш», - сказал адвокат.

По словам Дульского, несмотря на то, что кроме стороны защиты, прокурора и следователя эти документы не передавались никому, в СМИ появились фотографии указанных документов, а именно - медицинской справки о состоянии здоровья и диагноз.

«Это может свидетельствовать об утечке информации или о разглашении материалов досудебного расследования. Повторю, что адвокаты Дмитрия Святаша не публиковали этих документов и не давали их никому, кроме следователя и прокурора», - резюмировал Дульский.

Как сообщали Українські Новини, экс-нардеп Святаш потребовал от генпрокурора Рябошапки расследовать участие правоохранителей в рейдерстве.

 

Больше новостей о: Прокуратура Адвокат Святаш Нацполиция Дульский Разглашение данных досудебного расследования

Архив
Новости
Сухая жара "перевалит" за +25 в Украине: прогноз погоды на среду 14:15 Карта
Пристайко предлагал отдать треть бюджета на армию, забрав деньги из пенсий и зарплат 13:59
Отношение украинцев и россиян друг к другу почти одинаковое, - опрос 13:41
Прокуратура и Нацполиция могут быть причастны к разглашению данных досудебного расследования в деле Святаша, - адвокат 13:38
У властей не хватает денег на субсидии, поэтому начали проверять кто их получает, – Бойко 13:35
больше новостей
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
После уверенного повышения доллар снова обвалился за неделю 06:00
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
На Покров в Киеве пройдет два марша: в честь 77-летия УПА и против капитуляции 08:21
Арахамия уверен, что АТОшникам за участие в акции на Майдане предлагают по тысяче гривен 21:35
больше новостей
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
Генпрокуратура остановила продвижение дел против Порошенко, - Портнов 11:54
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
Поклонская жмет руку Эрдогану. Фото: Facebook/Наталья Поклонская
Встреча Поклонской и Эрдогана: МИД вызвало посла Турции и направило ноту протеста 16:48
Меньше тратим на еду, больше на коммуналку: как поменялись расходы украинцев 09:44 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok