Экс-нардеп Святаш требует от генпрокурора Рябошапки расследовать участие правоохранителей в рейдерстве

Бывший народный депутат Дмитрий Святаш заявил, что к схеме рейдерсокго захвата группы компаний АИС причастны прокуратура, Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами и бывшее руководство Украины.\r\nОб этом он сказал в интервью Українським Новинам.\r\n"У генпрокурора был политический момент. У Кононенко (зампрокурора Киева – Павел Кононенко, - ред.) – корыстный. А у Минюста – то, что объект был передан заказчику рейдерского захвата. Тут как раз все сошлись», — заявил Святаш.\r\nОн отметил, что для успешной реализации рейдерской схемы власть намеренно связала его персону с группой компаний АИС, где он ранее пребывал в роли одного из бенефициаров.\r\nДмитрий Святаш отметил, что предыдущая власть, а также заказчик рейдерской атаки, при помощи правоохранительных органов и судов осуществили рейдерский захват ГК АИС, которая являлась одним из наибольших игроков на рынке автомобильного ритейла. При этом, уверен Святаш, сошлись воедино интересы трех сторон.\r\n«Я действительно был основателем группы АИС. Я работал там до момента избрания народным депутатом в 2002 году. До 2008 года был там на почетной должности, выполняя представительские функции, никак не распорядительские. Я не был там бенефициаром и вышел из бенефициарного владения. Но в виду того, что я работал в комитете ВР и достаточно активно лоббировал интересы автопрома, меня привязали и решили, что я лоббировал интересы одной отдельно взятой компании, хотя я был лоббистом целой отрасли и делали мы это вместе с теми, кто занимался сборкой и производством автомобилей в Украине – Порошенко, Васадзе…», — сказал Святаш.\r\n"Определенные группы активно связывали меня с компанией…Когда начался конфликт вокруг группы компаний АИС, я к ней не имел никакого отношения. Но было бы очень выгодно меня привязать к этой компании для того, чтобы любое мое действие оценивать через призму личной заинтересованности», - отметил бывший народный избранник.\r\nЧто же касается самой схемы рейдерского захвата, Святаш сообщил, что дело было возбуждено по заявлению «Укрсиббанка» по событиям, произошедшим в еще в 2007 году.\r\n«Укрсиббанк» был признан потерпевшим и в 2017 году продал долг ГК АИС компании Александра Ярославского.\r\nЭкс-нардеп отметил, что вместе с долгом, компания также получила статус «потерпевшего», что, по его мнению, противозаконно и это подтверждается соответствующим заключением Института государства и права им. В. М. Корецкого Национальной академии наук Украины.\r\n«В соответствии с договором, когда продается долг, то продаются все гражданско-правовые отношения, связанные с ним - залоги, ипотеки... Но никак не статус потерпевшего. Его нельзя продать! Потому что правонарушение было совершено по отношению к конкретному лицу», - заявил он.\r\nВ итоге объект, который принадлежит юридическому лицу, конечным бенефициаром через двойное бенефициарное владение, которым являются родителя Святаша, был передан в АРМА.\r\nПосле этого, по его словам, без тендерных процедур объекты ГК АИС были переданы в управление еще одной компании Ярославского ООО «ЖК Воздвиженка».\r\nСвяташ сообщил, что будет требовать от нового Генерального прокурора Руслана Рябошапки инициировать расследование противозаконных действий сотрудников правоохранительных органов и других чиновников, причастных к рейдерской атаке на Группу компаний АИС.