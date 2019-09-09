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09 сентября 2019, понедельник, 15:00 70
Силовые структуры 2019-09-09T15:02:04+03:00
Українські Новини
Экс-нардеп Святаш требует от генпрокурора Рябошапки расследовать участие правоохранителей в рейдерстве

Экс-нардеп Святаш требует от генпрокурора Рябошапки расследовать участие правоохранителей в рейдерстве

Бывший народный депутат Дмитрий Святаш заявил, что к схеме рейдерсокго захвата группы компаний АИС причастны прокуратура, Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами и бывшее руководство Украины.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"У генпрокурора был политический момент. У Кононенко (зампрокурора Киева – Павел Кононенко, - ред.) – корыстный. А у Минюста – то, что объект был передан заказчику рейдерского захвата. Тут как раз все сошлись», — заявил Святаш.

Он отметил, что для успешной реализации рейдерской схемы власть намеренно связала его персону с группой компаний АИС, где он ранее пребывал в роли одного из бенефициаров.

Дмитрий Святаш отметил, что предыдущая власть, а также заказчик рейдерской атаки, при помощи правоохранительных органов и судов осуществили рейдерский захват ГК АИС, которая являлась одним из наибольших игроков на рынке автомобильного ритейла. При этом, уверен Святаш, сошлись воедино интересы трех сторон.

«Я действительно был основателем группы АИС. Я работал там до момента избрания народным депутатом в 2002 году. До 2008 года был там на почетной должности, выполняя представительские функции, никак не распорядительские. Я не был там бенефициаром и вышел из бенефициарного владения. Но в виду того, что я работал в комитете ВР и достаточно активно лоббировал интересы автопрома, меня привязали и решили, что я лоббировал интересы одной отдельно взятой компании, хотя я был лоббистом целой отрасли и делали мы это вместе с теми, кто занимался сборкой и производством автомобилей в Украине – Порошенко, Васадзе…», — сказал Святаш.

"Определенные группы активно связывали меня с компанией…Когда начался конфликт вокруг группы компаний АИС, я к ней не имел никакого отношения. Но было бы очень выгодно меня привязать к этой компании для того, чтобы любое мое действие оценивать через призму личной заинтересованности», - отметил бывший народный избранник.

Что же касается самой схемы рейдерского захвата, Святаш сообщил, что дело было возбуждено по заявлению «Укрсиббанка» по событиям, произошедшим в еще в 2007 году.

«Укрсиббанк» был признан потерпевшим и в 2017 году продал долг ГК АИС компании Александра Ярославского.

Экс-нардеп отметил, что вместе с долгом, компания также получила статус «потерпевшего», что, по его мнению, противозаконно и это подтверждается соответствующим заключением Института государства и права им. В. М. Корецкого Национальной академии наук Украины.

«В соответствии с договором, когда продается долг, то продаются все гражданско-правовые отношения, связанные с ним - залоги, ипотеки... Но никак не статус потерпевшего. Его нельзя продать! Потому что правонарушение было совершено по отношению к конкретному лицу», - заявил он.

В итоге объект, который принадлежит юридическому лицу, конечным бенефициаром через двойное бенефициарное владение, которым являются родителя Святаша, был передан в АРМА.

После этого, по его словам, без тендерных процедур объекты ГК АИС были переданы в управление еще одной компании Ярославского ООО «ЖК Воздвиженка».

Святаш сообщил, что будет требовать от нового Генерального прокурора Руслана Рябошапки инициировать расследование противозаконных действий сотрудников правоохранительных органов и других чиновников, причастных к рейдерской атаке на Группу компаний АИС.

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