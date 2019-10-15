НАБУ подозревает советника Кличко Белоцерковца в недостоверном декларировании

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему депутату Верховной Рады и советнику мэра Киева, главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко Дмитрию Белоцерковцу о подозрении в декларировании недостоверной информации после того, как закрыло дело о его незаконном обогащении.

Об этом экс-депутат написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мне выдали подозрение в недостоверной информации в декларировании. Больше, что можно было бы предъявить мне, даже с лупой в руках, придумать не смогли", - сообщил он.

По словам Белоцерковца, подозрение касается того, что его новорожденный сын и жена периодически находились у матери с целью присмотра за ребенком, а это не указано в декларации.

Как один из элементов доказательной базы выступают адреса доставки памперсов.

Советник мэра отметил, что проверка Национального агентства по предотвращению коррупции не выявила нарушений в его е-декларации.

Он воспринимает вручение подозрения как политическое преследование и давление на мэра Киева Виталия Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, САП планировала передать экс-генпрокурору Юрию Луценко представление о снятии неприкосновенности с депутата Белоцерковца. Тем временем ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования.