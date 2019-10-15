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15 октября 2019, вторник, 11:44 211
Судебная власть 2019-10-15T11:48:17+03:00
Українські Новини
НАБУ подозревает советника Кличко Белоцерковца в недостоверном декларировании

НАБУ подозревает советника Кличко Белоцерковца в недостоверном декларировании

Дмитрий Белоцерковец. Фото: КГГА
Дмитрий Белоцерковец. Фото: КГГА

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему депутату Верховной Рады и советнику мэра Киева, главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко Дмитрию Белоцерковцу о подозрении  в декларировании недостоверной информации после того, как закрыло дело о его незаконном обогащении.

Об этом экс-депутат написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мне выдали подозрение в недостоверной информации в декларировании. Больше, что можно было бы предъявить мне, даже с лупой в руках, придумать не смогли", - сообщил он.

По словам Белоцерковца, подозрение касается того, что его новорожденный сын и жена периодически находились у матери с целью присмотра за ребенком, а это не указано в декларации.

Как один из элементов доказательной базы выступают адреса доставки памперсов.

Советник мэра отметил, что проверка Национального агентства по предотвращению коррупции не выявила нарушений в его е-декларации.

Он воспринимает вручение подозрения как политическое преследование и давление на мэра Киева Виталия Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, САП планировала передать экс-генпрокурору Юрию Луценко представление о снятии неприкосновенности с депутата Белоцерковца. Тем временем ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования.

Больше новостей о: Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец Декларирование недостоверной информации

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