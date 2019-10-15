підписатися на розсилку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
  • Новини
  • Події
  • Смертельна ДТП під Миколаєвом: загинули чотири людини, в тому числі дитина
15 жовтня 2019, вівторок, 09:13 8
Події 2019-10-15T09:45:01+03:00
Українські Новини
Смертельна ДТП під Миколаєвом: загинули чотири людини, в тому числі дитина

Смертельна ДТП під Миколаєвом: загинули чотири людини, в тому числі дитина

Смертельне ДТП під Миколаєвом. Фото: ГУНП в Миколаївській області
Смертельне ДТП під Миколаєвом. Фото: ГУНП в Миколаївській області

У Миколаївській області на трасі "Благовіщенське-Миколаїв" сталася лобова ДТП – зіткнулися легковики "Москвич-2141" і Opel Vectra. Аварія забрала життя чотирьох осіб, в тому числі і маленької дитини.

Як повідомляє прес-служба поліції регіону, смертельна ДТП сталася 14 жовтня близько 19:30 в Арбузинському районі, на 103 кілометрі автодороги.

Смертельне ДТП під Миколаєвом. Фото: ГУНП в Миколаївській областіСмертельне ДТП під Миколаєвом. Фото: ГУНП в Миколаївській області

Внаслідок зіткнення легковиків загинули 48-річний водій "Москвича" і двоє його пасажирів: чоловік і семирічна дівчинка. Також стала жертвою аварії пасажирка Opel. Медики намагалися врятувати життя дитини, але вона померла в лікарні. Ще сім людей постраждали, їх з ушкодженнями різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні в Южноукраїнську.

Крім того, як повідомили в прес-службі місцевої ДСНС, після лобового ДТП іномарка спалахнула.

"Подія кваліфіковані за ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб"", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві сталася смертельна ДТП зі "швидкою".

Більше новин про: смертельна ДТП загиблі в ДТП ДТП з авто

Архів
Новини
ДБР засекретило справу про прослуховування Труби 10:05 Документ
Акції МХП продовжують знижуватися 7-й тиждень поспіль і впали за минулий на 2 центи 09:34
В аеропорту Барселони десятки людей постраждали, сотня рейсів скасована 09:29
Смертельне ДТП під Миколаєвом. Фото: ГУНП в Миколаївській області
Смертельна ДТП під Миколаєвом: загинули чотири людини, в тому числі дитина 09:13
США припинили видавати візи російським дипломатам 08:59
більше новин
Марш УПА завершився біля Офісу Президента 17:46
ВП обклеїли портретами загиблих воїнів АТО
"Правий сектор" обклеїв Офіс Президента портретами загиблих воїнів АТО 16:11
Прапор України над Донбасом. Фото:
Фото дня: У небі над окупованим Донбасом з'явився прапор України 21:59
Марш УПА в Києві
Прапори "Правого сектора" і "Нацкорпуса": у Києві проходить марш УПА 15:26
На Покрову в Києві пройдуть два марші: на честь 77-річчя УПА і проти капітуляції 08:20
більше новин
Прапор України над Донбасом. Фото:
Фото дня: У небі над окупованим Донбасом з'явився прапор України 21:59
На Покрову в Києві пройдуть два марші: на честь 77-річчя УПА і проти капітуляції 08:20
Сьогодні 2-га річниця набрання чинності закону про мовні квоти 10:15
В центрі Києва обмежать рух транспорту через футбол і марші: список вулиць 12:03 Доповнено
Гайдемарі Стефанишин-Пайпер. Фото: facebook.com/usdos.ukraine
Американська астронавтка українського походження Стефанишин-Пайпер прибула в Україну 09:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok