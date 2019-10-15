Смертельна ДТП під Миколаєвом: загинули чотири людини, в тому числі дитина

Смертельне ДТП під Миколаєвом. Фото: ГУНП в Миколаївській області

Смертельне ДТП під Миколаєвом. Фото: ГУНП в Миколаївській області

У Миколаївській області на трасі "Благовіщенське-Миколаїв" сталася лобова ДТП – зіткнулися легковики "Москвич-2141" і Opel Vectra. Аварія забрала життя чотирьох осіб, в тому числі і маленької дитини.

Як повідомляє прес-служба поліції регіону, смертельна ДТП сталася 14 жовтня близько 19:30 в Арбузинському районі, на 103 кілометрі автодороги.

Смертельне ДТП під Миколаєвом. Фото: ГУНП в Миколаївській області

Внаслідок зіткнення легковиків загинули 48-річний водій "Москвича" і двоє його пасажирів: чоловік і семирічна дівчинка. Також стала жертвою аварії пасажирка Opel. Медики намагалися врятувати життя дитини, але вона померла в лікарні. Ще сім людей постраждали, їх з ушкодженнями різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні в Южноукраїнську.

Крім того, як повідомили в прес-службі місцевої ДСНС, після лобового ДТП іномарка спалахнула.

"Подія кваліфіковані за ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб"", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві сталася смертельна ДТП зі "швидкою".