Смертельна ДТП під Миколаєвом: загинули чотири людини, в тому числі дитина

У Миколаївській області на трасі "Благовіщенське-Миколаїв" сталася лобова ДТП – зіткнулися легковики "Москвич-2141" і Opel Vectra. Аварія забрала життя чотирьох осіб, в тому числі і маленької дитини.\r\nЯк повідомляє прес-служба поліції регіону, смертельна ДТП сталася 14 жовтня близько 19:30 в Арбузинському районі, на 103 кілометрі автодороги.\r\n\r\nСмертельне ДТП під Миколаєвом. Фото: ГУНП в Миколаївській області\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВнаслідок зіткнення легковиків загинули 48-річний водій "Москвича" і двоє його пасажирів: чоловік і семирічна дівчинка. Також стала жертвою аварії пасажирка Opel. Медики намагалися врятувати життя дитини, але вона померла в лікарні. Ще сім людей постраждали, їх з ушкодженнями різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні в Южноукраїнську.\r\nКрім того, як повідомили в прес-службі місцевої ДСНС, після лобового ДТП іномарка спалахнула.\r\n"Подія кваліфіковані за ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб"", - розповіли в поліції.\r\nНагадаємо, раніше в Києві сталася смертельна ДТП зі "швидкою".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n