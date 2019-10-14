Матч Украина-Португалия: Роналду возле отеля ждали десятки украинских болельщиков

Сборная Португалии и ее лидер Криштиану Роналду прибыли в Киев на отборочный матч Евро-2020. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на World Cup.

Футбольная команда прибыла в Киев вечером 13 октября. Из аэропорта "Жуляны" они направились в столичный отель "Хилтон". Там команда будет базироваться вплоть до предстоящего поединка против сборной Украины.

Украинские болельщики встречали форварда "Ювентуса" Роналду и других игроков в самом аэропорту и возле отеля. Возле "Хилтона" их было около 50 человек. Спортсмен помахал им рукой, но подходить не стал.



Букмекерская контора Марафон считает Португалию фаворитом данного противостояния. Победа Украины оценивается в 3,74, а коэффициент на возможный триумф действующих чемпионов Европы составляет 2,22. Поставив на ничью, можно увеличить свой выигрыш в 3,24 раз.



Как сообщали Українські Новини, матч Украина-Португалия состоится 14 октября в 21:45.



11 октября сборная Украины по футболу победила Литву в 7-м туре отбора к Евро-2020 со счетом 2:0.