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  • Матч Украина-Португалия: Роналду возле отеля ждали десятки украинских болельщиков
14 октября 2019, понедельник, 19:40 84
Спорт 2019-10-14T19:41:50+03:00
Українські Новини
Матч Украина-Португалия: Роналду возле отеля ждали десятки украинских болельщиков

Матч Украина-Португалия: Роналду возле отеля ждали десятки украинских болельщиков

Криштиану Роналду. Фото: instagram/cristiano
Криштиану Роналду. Фото: instagram/cristiano

Сборная Португалии и ее лидер Криштиану Роналду прибыли в Киев на отборочный матч Евро-2020. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на World Cup.

Футбольная команда прибыла в Киев вечером 13 октября. Из аэропорта "Жуляны" они направились в столичный отель "Хилтон". Там команда будет базироваться вплоть до предстоящего поединка против сборной Украины.

Украинские болельщики встречали форварда "Ювентуса" Роналду и других игроков в самом аэропорту и возле отеля. Возле "Хилтона" их было около 50 человек. Спортсмен помахал им рукой, но подходить не стал.


Букмекерская контора Марафон считает Португалию фаворитом данного противостояния. Победа Украины оценивается в 3,74, а коэффициент на возможный триумф действующих чемпионов Европы составляет 2,22. Поставив на ничью, можно увеличить свой выигрыш в 3,24 раз.

Как сообщали Українські Новини, матч Украина-Португалия состоится 14 октября в 21:45

11 октября сборная Украины по футболу победила Литву в 7-м туре отбора к Евро-2020 со счетом 2:0.

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