Одна, единая, соборная Украина: в центре Харькова около тысячи человек вышли на марш против капитуляции

Около 1 тыс. активистов провели "Марш против капитуляции" в центре Харькова.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Участники акции собрались на площади Конституции, около 16:30 выстроились в колонну и прошли по улице Сумской до памятника Тарасу Шевченко, где провели митинг.

Участники шествия держали национальные и черно-красные флаги, а также флаги организаций "Правый сектор", "Фрайкор", "Антикоррупционный блок участников АТО" и др.

Они скандировали "Слава Украине - Героям слава", "Одна, единая, соборная Украина", "Бандера - наш герой, Покрова - наш праздник", "Нет капитуляции, только победа!", "Бандера и Шухевич - герои Украины " и другие лозунги.

Фото: "Объектив"

Полиция перекрыла движение транспорта по улице Сумской на время прохождения колонны.

Митинг начался с минуты молчания в память о погибших защитниках Украины.

Выступавшие на митинге лидеры проукраинских организаций высказывались против согласия украинских властей с "формулой Штайнмайера", что является, по их словам, капитуляцией перед агрессором.

Фото: "Объектив"

После завершения митинга участники акции разошлись.

Акция прошла без происшествий.

Как сообщали Українськi Новини, около 10 тыс. активистов провели "марш против капитуляции" и митинг на Майдане Незалежности в Киеве.