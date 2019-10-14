Одна, единая, соборная Украина: в центре Харькова около тысячи человек вышли на марш против капитуляции

Около 1 тыс. активистов провели "Марш против капитуляции" в центре Харькова.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nУчастники акции собрались на площади Конституции, около 16:30 выстроились в колонну и прошли по улице Сумской до памятника Тарасу Шевченко, где провели митинг.\r\nУчастники шествия держали национальные и черно-красные флаги, а также флаги организаций "Правый сектор", "Фрайкор", "Антикоррупционный блок участников АТО" и др.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОни скандировали "Слава Украине - Героям слава", "Одна, единая, соборная Украина", "Бандера - наш герой, Покрова - наш праздник", "Нет капитуляции, только победа!", "Бандера и Шухевич - герои Украины " и другие лозунги.\r\nФото: "Объектив"\r\nПолиция перекрыла движение транспорта по улице Сумской на время прохождения колонны.\r\nМитинг начался с минуты молчания в память о погибших защитниках Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВыступавшие на митинге лидеры проукраинских организаций высказывались против согласия украинских властей с "формулой Штайнмайера", что является, по их словам, капитуляцией перед агрессором.\r\nФото: "Объектив"\r\nПосле завершения митинга участники акции разошлись.\r\nАкция прошла без происшествий.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, около 10 тыс. активистов провели "марш против капитуляции" и митинг на Майдане Незалежности в Киеве.