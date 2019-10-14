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14 жовтня 2019, понеділок, 08:20 42
Суспільство 2019-10-14T11:00:02+03:00
Українські Новини
На Покрову в Києві пройдуть два марші: на честь 77-річчя УПА і проти капітуляції

На Покрову в Києві пройдуть два марші: на честь 77-річчя УПА і проти капітуляції

Акція протесту проти капітуляції під ОПУ. Фото: Олег Богачук/censor.net
Акція протесту проти капітуляції під ОПУ. Фото: Олег Богачук/censor.net

У Києві на свято Покрови Пресвятої Богородиці на честь 77-річчя створення Української повстанської армії відбувся традиційний марш УПА "Захистимо українську землю!".

Захід розпочнеться о 13:00 урочистим мітингом біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого учасники маршу пройдуть центральними вулицями Києва.

Головна вимога маршу - не допустити втрати територіальної цілісності і державного суверенітету України ні через реалізацію "формули Штайнмайєра", ні через розпродаж землі і грабунок українців олігархами та іноземним капіталом.

Крім того, о 16:00 в парку Шевченка розпочнеться марш "Ні капітуляції!".

В День захисника України пройде марш опору капітуляції, ініційований ветеранами російсько-української війни.

Захід відбудеться без політичної символіки.

Учасники акції вимагають від влади заборонити: відведення українських військ від лінії розмежування, впровадження особливого статусу ОРДЛО, амністію бойовикам т. н. "ДНР/ЛНР", створення "народних міліцій" в ОРДЛО, вибори на окупованих територіях без отримання контролю на кордоні.

Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня 2018 року в Києві також проходив марш УПА. Тоді в марші взяли участь 14 тисяч націоналістів.

Більше новин про: УПА Акція протесту Марш захисників України капітуляція формула Штайнмайєра День захисника України

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