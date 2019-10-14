На Покрову в Києві пройдуть два марші: на честь 77-річчя УПА і проти капітуляції

У Києві на свято Покрови Пресвятої Богородиці на честь 77-річчя створення Української повстанської армії відбувся традиційний марш УПА "Захистимо українську землю!".\r\nЗахід розпочнеться о 13:00 урочистим мітингом біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого учасники маршу пройдуть центральними вулицями Києва.\r\nГоловна вимога маршу - не допустити втрати територіальної цілісності і державного суверенітету України ні через реалізацію "формули Штайнмайєра", ні через розпродаж землі і грабунок українців олігархами та іноземним капіталом.\r\nКрім того, о 16:00 в парку Шевченка розпочнеться марш "Ні капітуляції!".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ День захисника України пройде марш опору капітуляції, ініційований ветеранами російсько-української війни.\r\nЗахід відбудеться без політичної символіки.\r\nУчасники акції вимагають від влади заборонити: відведення українських військ від лінії розмежування, впровадження особливого статусу ОРДЛО, амністію бойовикам т. н. "ДНР\/ЛНР", створення "народних міліцій" в ОРДЛО, вибори на окупованих територіях без отримання контролю на кордоні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 14 жовтня 2018 року в Києві також проходив марш УПА. Тоді в марші взяли участь 14 тисяч націоналістів. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n