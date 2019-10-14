14 октября в Украине: где пройдут праздничные мероприятия в Киеве

Сегодня Украина отмечает одновременно три масштабных и важных праздника: День защитника Украины, День казачества и Покров. Українські Новини расскажут, как разнообразить этот день, и какие основные мероприятия пройдут в Киеве.

К мероприятиям ко Дню защитника Украины начали подготовку еще в начале октября. В Национальной библиотеке Украины имени Ярослава Мудрого с 1 октября открылась выставка фотографий "Украинские воины в зоне АТО/ООС". Также, в читальном зале Государственного архива проходит выставка документов.

С 10 октября в Киеве, в Музее истории города началась выставка ко Дню защитников Украины, которая имеет название: "Казацкая слава бессмертна". Выставка продлится до 27 октября.

14 октября с 13:00-17:00 в культурно-художественном комплексе "Певческое поле" в Печерском ландшафтном парке пройдет праздничная концертная программа "Мужественные и несокрушимые" с участием художественных любительских коллективов. В программе концерта запланированы произведения украинских классиков-патриотов, казацкие, стрелецкие и украинские народные песни, вокальные произведения в исполнении солистов и хореографические номера.

Также, в этот день по улице Крещатик,36 с 12:00-14:30, ул. возле здания Киевского городского совета пройдет общегородское праздничное мероприятие ко Дню защитника Украины.

Во Дворце спорта, с 18:00-21:00 пройдет торжественный вечер под названием: "Они присягнули на мир и свободу!"

Самый масштабный фестиваль в честь празднования Покровы Пресвятой Богородицы пройдет в Древнем Киеве в парке Киевская Русь.

В честь большого праздника гостей ожидает насыщенная программа с представлениями по мотивам древних былин, конных шоу, колоритные средневековые забавы, мастер-классы, а также приготовление еды на кострах, катание на лошадях и множество др.

Помимо фестивалей и концертных мероприятий, на 14 октября в Киеве пройдет акция "Посади свое дерево" пройдет с 14 октября в Национальном природном парке "Голосеевском" с 11:00.

В программу входит: лекция о лесе и его роли в экосистеме - 20-30 мин; инструктирование по посадке деревьев - 10 мин; посадка деревьев 60-80 мин. Также гостей ожидают угощения чаем и сладостями. В планах высадить кусты (калина, барбарис, магнолия, лещина, тис, самшит) и деревья (ольха, ива, ель, пихта, дуб, клен, береза, сосна, лиственница).

Ранее Українські Новини рассказали о погоде на День защитника Украины, Покров и День казачества.

Также сообщалось о том, когда украинцы в 2019 перейдут на зиимнее время.