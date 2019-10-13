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13 октября 2019, воскресенье, 20:14 441
Происшествия 2019-10-13T20:19:34+03:00
Українські Новини
В Кировоградской области автомобиль слетел с моста на ж/д пути

В Кировоградской области автомобиль слетел с моста на ж/д пути

ДТП возле с. Приютовка. Фото: ГосЧС
ДТП возле с. Приютовка. Фото: ГосЧС

В Кировоградской области автомобиль в результате ДТП слетел с моста на железнодорожные пути, в результате чего погиб один человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС в Кировоградской области.

"13 октября в 7:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на территории Александрийского района возле с. Приютовка на автодороге Глинск-Александрия-Петрово в 3:30 произошло ДТП. Автомобиль "Chevrolet" слетел с моста на железнодорожные колеи, в результате чего произошел порыв контактной электросети железнодорожного пути и задержано движение пассажирского поезда №80 Киев-Днепр", - говорится в нем.

В результате ДТП погиб водитель, пассажирка госпитализированы в реанимационное отделение центральной городской больницы г. Александрия. Спасатели отбуксировали авто из колеи.

ДТП возле с. Приютовка. Фото: ГосЧС ДТП возле с. Приютовка. Фото: ГосЧС

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