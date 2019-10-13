На Покров день украинцев ждет бабье лето до +24

14 октября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, температура ночью +9...+20 градусов, днем +20...+22 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +1..+6, днем +12..+17.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +7..+9, днем +21..+23.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +7..+9, днем +21..+23.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +8..+10, днем +22..+24.\r\nСеверные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +7..+12, днем +18..+23.\r\nЦентральные области - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +6...+11, днем +16..+21.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВосточные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +7..+12, днем +18..+23.\r\nЮжные области - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +8..13, днем +17..+22.\r\nКрым - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +7..+12, днем +18..+23.\r\nЯлта - без осадков, температура ночью +8..+10, днем +19..+21.Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали, похолодает ли после праздников. Также синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь. Ожидаются два бабьих лета и снег. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n