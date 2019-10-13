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13 октября 2019, воскресенье, 18:46 17
Общество 2019-10-13T18:47:15+03:00
Українські Новини
На Покров день украинцев ждет бабье лето до +24

На Покров день украинцев ждет бабье лето до +24

Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

14 октября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, температура ночью +9...+20 градусов, днем +20...+22 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1..+6, днем ​​+12..+17.

В Моршине без осадков, температура ночью +7..+9, днем ​​+21..+23.

В Трускавце без осадков, температура ночью +7..+9, днем ​​+21..+23.

В Сваляве без осадков, температура ночью +8..+10, днем ​​+22..+24.

Северные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +7..+12, днем ​​+18..+23.

Центральные области - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +6...+11, днем ​​+16..+21.

Восточные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +7..+12, днем ​​+18..+23.

Южные области - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +8..13, днем ​​+17..+22.

Крым - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +7..+12, днем ​​+18..+23.

Ялта - без осадков, температура ночью +8..+10, днем ​​+19..+21.


Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали, похолодает ли после праздников

Также синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь. Ожидаются два бабьих лета и снег. 

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