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13 октября 2019, воскресенье, 12:43 38
Спорт 2019-10-13T12:43:23+03:00
Українські Новини
Усик на бой с Уизерспуном надел шорты с надписью надписью Симферополь. Украина

Усик на бой с Уизерспуном надел шорты с надписью надписью Симферополь. Украина

Украинский боксер Александр Усик, который дебютировал в супертяжелом весе в поединке против Чазз Уизерспуна и нокаутом одержал победу, вышел на поединок с надписью на английском Симферополь, Украина и украинским флагом.

Также на поясе шортов крупными буквами было написано имя дочери Усика — Лиза.

Усик против Уизерспуна. Скриншот видео ИнтераУсик против Уизерспуна. Скриншот видео Интера

Победив Уизерспуна, Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис. Бой завершился досрочной победой Усика.

ервые два раунда Усик не форсировал события и пристреливался к своему сопернику. После третьего раунда преимущество украинца по ударам стала ощутимым. Уизерспун, который был тяжелее украинца на 12 кг, пытался противопоставить Усику свои джебы, но они редко долетали до Александра. Усик имел впечатляющие преимущество в скорости и за выброшенными ударами.

В шестом раунде Уизерспун получил ощутимую порцию ударов и по истечении 3-минутки едва дошел до своего угла. В седьмом раунде американец снова был прижат к канатам ринга и пропустил еще несколько серий по 5-6 ударов.

После окончания седьмого раунда американский боксер отказался выходить в ринг, сохранив свое здоровье. Судья зафиксировал технический нокаут.

Как сообщали Українські Новини, гонорар абсолютного чемпиона мира Александра Усика за выход в ринг против Карлоса Такама составит 1,2 миллиона долларов. Ранее Усик отказался от боя с россиянином Лебедевым и отдал пояс.

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