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12 октября 2019, суббота, 13:43 191
Общество 2019-10-12T13:43:53+03:00
Українські Новини
Сегодня в Киеве приостановят движение трамвая №1

Сегодня в Киеве приостановят движение трамвая №1

Трамвай. Фото: facebook.com/kievtransport
Трамвай. Фото: facebook.com/kievtransport

Сегодня, 12 октября, в Киеве приостановят движение трамваев маршрута №1 из-за усиленной фазы капремонта пути на участке от ул. Генерала Потапова до бульвара Кольцова. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

"С 20:00 12 октября до 12:00 13 октября движение трамваев маршрута № 1 будет временно приостановлено в связи с усиленной фазой капремонта пути на участке от ул. Генерала Потапова до бульвара Кольцова. Трамваи маршрута № 3 будут работать в обычном режиме движения", - говорится в сообщении.

Ввиду этого количество автобусов на маршруте № 2Т будет увеличено, запланированный интервал движения - 7 минут (при условии отсутствия пробок/дорожно-транспортных происшествий).

Как сообщали Українські Новини, с 30 сентября движение трамваев № 1, № 3, которые находились на реконструкции, возобновлено. А движение автобусов №3 и №4, которые ездили по маршруту трамваев, закрыто.

Ранее в Киеве в час пик остановились скоростные трамваи. Также в Киеве на Черниговской "лоб в лоб" сталкивались два трамвая, были пострадавшие.

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