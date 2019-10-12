Сегодня в Киеве приостановят движение трамвая №1

Сегодня, 12 октября, в Киеве приостановят движение трамваев маршрута №1 из-за усиленной фазы капремонта пути на участке от ул. Генерала Потапова до бульвара Кольцова. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".\r\n"С 20:00 12 октября до 12:00 13 октября движение трамваев маршрута № 1 будет временно приостановлено в связи с усиленной фазой капремонта пути на участке от ул. Генерала Потапова до бульвара Кольцова. Трамваи маршрута № 3 будут работать в обычном режиме движения", - говорится в сообщении.\r\nВвиду этого количество автобусов на маршруте № 2Т будет увеличено, запланированный интервал движения - 7 минут (при условии отсутствия пробок\/дорожно-транспортных происшествий).\r\nКак сообщали Українські Новини, с 30 сентября движение трамваев № 1, № 3, которые находились на реконструкции, возобновлено. А движение автобусов №3 и №4, которые ездили по маршруту трамваев, закрыто.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРанее в Киеве в час пик остановились скоростные трамваи. Также в Киеве на Черниговской "лоб в лоб" сталкивались два трамвая, были пострадавшие.