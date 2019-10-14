Сегодня День защитника Украины: история, которую создаем мы сами

Сегодня, 14 октября вся Украина отмечает День Защитника. Этот день официально признан государственным выходным, который в 2019 году выпадает на понедельник. Українські Новини расскажут ценность и историю происхождения праздника.

За последние 5 лет Украина пережила много событий, которые несмотря на сложность, сумели объединить всю нацию. Военный конфликт на Востоке Украины и в Крыму напомнил каждому о важности единства и поддержки близким в столь сложное время.

В 2014 году экс-Президент Петр Порошенко подписал указ от 14 октября об официальном праздновании Дня защитника Украины. Вместо этого, он отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской армии и военно-морского флота.

Позднее, Президент заявил об инициативе сделать этот день выходным, которую 5 марта 2015 года поддержала Верховная Рада.

С лозунгом "Сила непокоренных" украинцы впервые отпраздновали День защитника Украины в 2015 году. Этот праздник является символом непоколебимости украинских воинов, которые отстаивают честь и суверенитет Украины в борьбе с российским агрессором.

День защитника Украины, по мнению чиновников, должен стать всенародным праздником, таким как День Независимости, Пасха или Рождество. Ведь именно этот день напоминает украинцам о самых ценных подарках, преподнесенных стране - мирном небе над головой, здоровых блихких рядом, а также звонком смехе детей на улицах.

Действующий Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что 14 октября День защитника Украины является национальным праздником в стране.

"Этот праздник объединяет профессиональных военных, добровольцев, медиков, волонтеров, активистов, журналистов, которые работают в зоне боевых действий. Без преувеличения, это наш национальный праздник. И все, кого я назвал, наши настоящие герои Украины, если позволите, наши волшебники", - заявил глава государства в Одессе а мероприятиях по случаю предстоящего Дня защитника.

Как сообщали Українські Новини, 14 октября коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" намерено ограничить работу станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" в связи с квалификационным матчем "Евро-2020" между национальными сборными командами Украины и Португалии Национальном спортивном комплексе "Олимпийский".

Также, Українські Новини рассказали, куда пойти отдохнуть в праздник День защитника Украины.