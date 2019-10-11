В Великобритании 9-летняя девочка осталась парализованной после показа акробатических трюков

Еще в июне 9-тилетняя жительница Британии Мэйзи Джонс захотела похвастаться матери трюками, которым научилась. Однако, впоследствии девочку парализовало. Об этом сообщает Daily Mirror.\r\nЮная акробатка показала матери акробатические элементы. Она сделала колесо и стойку на руках, после чего почувствовала головокружение и боль в животе. Ее мать Луиза сразу отвезла дочь в больницу, где девочку обследовали в течение недели.\r\nМедики объяснили спазмы в животе, как хронический запор, однако объяснить головокружение так и не смогли. Ее отправили домой, но Мейзи пришлось вернуться. Она практически потеряла возможность передвигаться.\r\nВпоследствии девочку направили в другую больницу, где специалисты обнаружили у Мейзи функциональное расстройство нервной системы. Это влияло на работу ее мозга так, что ее тело ниже шеи парализовало.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДевятилетняя Мейзи проходит сеансы с психологом, терапевтом и гидротерапевтом. Ее семья собирает деньги на лечение и надеется на скорое выздоровление дочери.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее известную российскую актрису Анастасию Заворотнюк парализовало, вследствие чего ее опухоль была неоперабельна. \r\nКроме того, врачи впервые в мире смогли вернуть парализованным подвижность ног без операции.