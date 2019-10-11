подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
11 октября 2019, пятница, 10:03 727
Президент 2019-10-11T10:21:31+03:00
Українські Новини
Зеленский считает приоритетным сохранение в Украине "Мотор Сичи"

Зеленский считает приоритетным сохранение в Украине "Мотор Сичи"

Президент Владимир Зеленский считает приоритетным сохранение в Украине крупнейшего производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок компании "Мотор Сич" (Запорожье). Об этом он сообщил в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Тут не приоритет, какая из стран может быть партнером Украины в "Мотор Сичи". Наш приоритет, чтобы у нас осталось предприятие. Изучить, кто его хотел... (и я сейчас не о китайцах, они уплачивали деньги), а кто его хотел "распилить", это стратегическое предприятие Украины, а потом - как решать вопрос с китайскими партнерами", - сказал Зеленский. Он отметил, что многие чиновники в правительстве лоббировали покупку гражданами Китая доли в предприятии.

По словам Президента, изучение данного вопроса занимаются Антимонопольный комитет, генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус и правоохранительные органы.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Антимонопольный комитет (АМКУ) начал рассматривание дела по получению совместного контроля компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские Острова) и государственным концерном "Укроборонпром" над компанией "Мотор Сич".

Компании Skyrizon и Xinwei Group совместно с ГК "Укроборонпром" подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины заявление на концентрацию более 50% акций "Мотор Сич" для китайской стороны и более 25% для государства Украина. После разрешения АМКУ 25% акций частного предприятия "Мотор Сич" должно перейти в собственность государства Украина согласно подписанному договору дарения от китайской стороны. Также инвестор принял на себя ряд обязательств, гарантирующих запорожскому предприятию стабильный уровень зарплат и достаточное количество заказов, что позволит предприятию работать с прибылью.

Больше новостей о: Мотор Сич Владимир Зеленский

Архив
Новости
Суд в США арестовал "спонсоров Трампа", установив залог в миллион долларов 10:33
Генпрокурора Рябошапку вызвали в антикоррупционный комитет Рады по делу о снятии неприкосновенности с Приходько, - СМИ 10:33
Владимир Зеленский пообещал разобраться с повышением ренты на руду, - СМИ 10:23
Зеленский считает приоритетным сохранение в Украине "Мотор Сичи" 10:03
Рудольф Джулиани. Фото: ru.wikipedia.org
Джулиани опубликовал возможные доказательства вмешательства Украины в выборы США 10:03
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Найденная британцем деталь от трактора оказалась доисторической золотой гривной 17:27
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
В США семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обнаружила на пляже 16:50
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Татьяна Чорновол.
Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе 12:30
Директор Закарпатского облавтодора Иван Немеш
Идеальное преступление: Глава Закарпатского облавтодора помог украсть 2 млн гривен, признал вину и получил 15 тыс. гривен штрафа 16:39
НАБУ обязали открыть дело против Кличко за махинации при строительстве Шулявского моста 18:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok