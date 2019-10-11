Зеленский считает приоритетным сохранение в Украине "Мотор Сичи"

Президент Владимир Зеленский считает приоритетным сохранение в Украине крупнейшего производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок компании "Мотор Сич" (Запорожье). Об этом он сообщил в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Тут не приоритет, какая из стран может быть партнером Украины в "Мотор Сичи". Наш приоритет, чтобы у нас осталось предприятие. Изучить, кто его хотел... (и я сейчас не о китайцах, они уплачивали деньги), а кто его хотел "распилить", это стратегическое предприятие Украины, а потом - как решать вопрос с китайскими партнерами", - сказал Зеленский. Он отметил, что многие чиновники в правительстве лоббировали покупку гражданами Китая доли в предприятии.

По словам Президента, изучение данного вопроса занимаются Антимонопольный комитет, генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус и правоохранительные органы.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Антимонопольный комитет (АМКУ) начал рассматривание дела по получению совместного контроля компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские Острова) и государственным концерном "Укроборонпром" над компанией "Мотор Сич".

Компании Skyrizon и Xinwei Group совместно с ГК "Укроборонпром" подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины заявление на концентрацию более 50% акций "Мотор Сич" для китайской стороны и более 25% для государства Украина. После разрешения АМКУ 25% акций частного предприятия "Мотор Сич" должно перейти в собственность государства Украина согласно подписанному договору дарения от китайской стороны. Также инвестор принял на себя ряд обязательств, гарантирующих запорожскому предприятию стабильный уровень зарплат и достаточное количество заказов, что позволит предприятию работать с прибылью.