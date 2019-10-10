Зеленский заявил, что не скрывает встречу с экс-первым вице-премьером Хорошовским

Президент Владимир Зеленский встречался с предпринимателем, бывшим первым вице-премьер-министром Валерием Хорошковским (февраль-декабрь 2012) в здании Офиса Президента. Об этом он заявил во время пресс-марафона, передают Українські Новини.\r\n"С господином Хорошковским я действительно встречался. Встречался на (улице) Банковой. Я этого не скрываю", - сказал Зеленский.\r\nОн не смог сказать почему на сайте Президента не было информации или фото-отчета об этой встрече.\r\nНа вопрос журналиста, чем объяснить, что Хорошковский после его избрания Президентом вернулся в Украину, Зеленский ответил, что по его информации тот в течение последних 5 лет бывал в Украине.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗеленский не уточнил, когда именно состоялась встреча и не захотел рассказать, что обсуждал с Хорошковским, отметив только, что к нему был серьезный вопрос и пообещал, что со временем СМИ узнают о чем был разговор, увидев его результат.\r\nЗеленский исключил, что Хорошковский может занять публичную госдолжность, и также сказал, что Хорошковский не является его советником, не влияет на его команду, заверил, что с ним не было никаких теневых договоренностей.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в мае глава Администрации Президента Андрей Богдан отрицал связь команды Президента Зеленского с бывшим первым заместителем главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрем Портновым и Хорошковским, вернувшимися в Украину после избрания Зеленского Президентом.\r\nТакже, Зеленский за 10 часов пресс-марафона ответил на вопросы 2\/3 СМИ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n