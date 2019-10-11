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11 октября 2019, пятница, 06:30 779
Общество 2019-10-11T06:30:02+03:00
Українські Новини
С начала года из Украины выехало 1,5 млн человек, - Дубилет

С начала года из Украины выехало 1,5 млн человек, - Дубилет

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявляет, что с начала 2019 года из Украины выехало 1,5 млн человек. В то же время украинцев может стать почти на 3 млн меньше к 2031 году.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"Делюсь небольшой порцией информации, которую мы смогли достать из баз данных по пересечению границы. С начала года количество украинцев, выехавших и не вернувшихся более 21 дня, составляет 1,5 млн человек", - написал министр.

Дубилет отметил, что одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в Украине, однако статистических данных в нужном виде на данный момент не имеется, поэтому Кабмин совместно с пограничной службой работает над статистикой по пересечению границы и с Министерством юстиции — по рождаемости/смертности.

"Это данные предварительные. На них и на других массивах я рассчитываю построить публичные дашборды, чтобы общество могло, в том числе по ним, оценивать работу власти в долгосрочной перспективе", - подчеркнул министр.

Как сообщали Українські Новини, украинцы получили половину всех видов на жительство в Польше.

Тем временем счетчик украинцев, выехавших на заработки за рубеж, достигнул миллиона и сломался.

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