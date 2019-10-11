підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
11 жовтня 2019, пʼятниця, 06:30 16
Суспільство 2019-10-11T08:15:01+03:00
Українські Новини
З початку року з України виїхали 1,5 млн осіб, - Дубілет

З початку року з України виїхали 1,5 млн осіб, - Дубілет

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявляє, що з початку 2019 року з України виїхало 1,5 млн. осіб. Водночас українців може стати майже на 3 млн менше до 2031 року.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Ділюся невеликою порцією інформації, яку ми змогли дістати з баз даних щодо перетину кордону. З початку року кількість українців, які виїхали і не повернулися більше 21 дня, становить 1,5 млн людей", - написав міністр.

Дубілет зазначив, що одним із пріоритетів уряду є зміна негативного соціально-демографічного тренду в Україні, проте статистичних даних у потрібному вигляді на сьогодні немає, тому Кабмін спільно з прикордонною службою працює над статистикою щодо перетину кордону та з Міністерством юстиції - щодо народжуваності/смертності.

"Це дані попередні. На них і на інших масивах я розраховую побудувати публічні дашборди, щоб суспільство могло, в тому числі по ним, оцінювати роботу влади в довгостроковій перспективі", - наголосив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, українці отримали половину всіх видів на проживання в Польщі.

Тим часом лічильник українців, які виїхали на заробітки за кордон, досягнув мільйона і зламався.

Більше новин про: Демографічна ситуація Демографічна криза Виїзд за кордон еміграція

Архів
Новини
Другий етап пенсійної реформи: кожен українець сам вирішуватиме, скільки відкладати 08:20
На Донбасі почастішали обстріли: загинув воїн ЗСУ 08:15
Інфляція в Україні сповільнилася: ціни на продукти, пальне та послуги зростають повільніше 08:00
В Українській асоціації футболу стурбовані відсутністю в збірних командах країни гравців одного з провідних клубів 06:39 Прес-реліз
З початку року з України виїхали 1,5 млн осіб, - Дубілет 06:30
більше новин
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
Хотів вбити Зеленського: п'яного жителя Кривого Рогу затримала поліція 12:11
Якщо Україна ініціює справу проти Байденів, то стане ворогом обох сторін у США, - Луценко 12:09 Відео
Перед звільненням керівництво ЦВК нарахувало собі до півмільйона зарплати, а новому голові – 750 тисяч 10:44 Документ
більше новин
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
Зеленський сказав, у чому єдина помилка Порошенка 11:00
Хотів вбити Зеленського: п'яного жителя Кривого Рогу затримала поліція 12:11
Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ у вересні 12:47
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok