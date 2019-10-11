З початку року з України виїхали 1,5 млн осіб, - Дубілет

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявляє, що з початку 2019 року з України виїхало 1,5 млн. осіб. Водночас українців може стати майже на 3 млн менше до 2031 року.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Ділюся невеликою порцією інформації, яку ми змогли дістати з баз даних щодо перетину кордону. З початку року кількість українців, які виїхали і не повернулися більше 21 дня, становить 1,5 млн людей", - написав міністр.

Дубілет зазначив, що одним із пріоритетів уряду є зміна негативного соціально-демографічного тренду в Україні, проте статистичних даних у потрібному вигляді на сьогодні немає, тому Кабмін спільно з прикордонною службою працює над статистикою щодо перетину кордону та з Міністерством юстиції - щодо народжуваності/смертності.

"Це дані попередні. На них і на інших масивах я розраховую побудувати публічні дашборди, щоб суспільство могло, в тому числі по ним, оцінювати роботу влади в довгостроковій перспективі", - наголосив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, українці отримали половину всіх видів на проживання в Польщі.

Тим часом лічильник українців, які виїхали на заробітки за кордон, досягнув мільйона і зламався.