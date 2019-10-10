подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
  • Новости
  • Политика
  • Президент
  • Мое самое главное разочарование - это политики: Зеленский заявил о неэффективности политического окружения
10 октября 2019, четверг, 20:44 59
Президент 2019-10-10T20:44:19+03:00
Українські Новини
Мое самое главное разочарование - это политики: Зеленский заявил о неэффективности политического окружения

Мое самое главное разочарование - это политики: Зеленский заявил о неэффективности политического окружения

Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в KyivFoodMarket ответил на вопрос журналиста, касающийся его самого большого разочарования в жизни, передают Українські Новини.  

"Самое большое разочарование, которое есть с первого дня и я в нем живу - это люди из политического окружения. Люди, которые были в политике, которые занимали разные посты и были вроде бы честными, сам формат их поведения "говорю одно, а делаю другое", "договариваюсь с тобой, а параллельно договариваюсь с другими", - сообщил Зеленский. 

Отвечая на вопрос журналиста, какое его самое большое разочарование на посту Президента, Зеленский отметил, что такие люди неэффективны и больше занимаются "интригами".

"Мое самое главное разочарование - по поводу людей, которые занимаются политикой. Поэтому лучше набирать людей не из политики. Лучше набирать людей, которые из-за того, что они не из политики и у них нет опыта, будут делать ошибки, но вы не будете в них разочарованы. Потому что ошибку исправить можно, а таких людей, которых я вижу, исправить нельзя", - подчеркнул глава государства.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг Зеленский заявил, что у него нет времени даже на парикмахерскую.

Также, Зеленский заявил, что журналисты нравятся ему больше, чем Боклан.

Больше новостей о: Политика Президент Владимир Зеленский Пресс-марафон

Архив
Новости
Зеленский хочет называть улицы Украины именами ее современных героев 21:12
Переселенцам с Донбасса необходимо предоставить жилье, - Зеленский 21:10
Зеленский заявил, что не скрывает встречу с экс-первым вице-премьером Хорошовским 21:03
Мое самое главное разочарование - это политики: Зеленский заявил о неэффективности политического окружения 20:44
Зеленский за 10 часов пресс-марафона ответил на вопросы 2/3 СМИ 20:39
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
Пресс-марафон Зеленского. Текстовый онлайн 19:14 Обновляется
Найденная британцем деталь от трактора оказалась доисторической золотой гривной 17:27
больше новостей
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Татьяна Чорновол.
Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе 12:30
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Перед увольнением руководство ЦИК начислило себе до полмиллиона зарплаты, а новому председателю – 750 тысяч 10:44 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok