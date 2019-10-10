Мое самое главное разочарование - это политики: Зеленский заявил о неэффективности политического окружения

Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в KyivFoodMarket ответил на вопрос журналиста, касающийся его самого большого разочарования в жизни, передают Українські Новини.

"Самое большое разочарование, которое есть с первого дня и я в нем живу - это люди из политического окружения. Люди, которые были в политике, которые занимали разные посты и были вроде бы честными, сам формат их поведения "говорю одно, а делаю другое", "договариваюсь с тобой, а параллельно договариваюсь с другими", - сообщил Зеленский.

Отвечая на вопрос журналиста, какое его самое большое разочарование на посту Президента, Зеленский отметил, что такие люди неэффективны и больше занимаются "интригами".

"Мое самое главное разочарование - по поводу людей, которые занимаются политикой. Поэтому лучше набирать людей не из политики. Лучше набирать людей, которые из-за того, что они не из политики и у них нет опыта, будут делать ошибки, но вы не будете в них разочарованы. Потому что ошибку исправить можно, а таких людей, которых я вижу, исправить нельзя", - подчеркнул глава государства.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг Зеленский заявил, что у него нет времени даже на парикмахерскую.

Также, Зеленский заявил, что журналисты нравятся ему больше, чем Боклан.