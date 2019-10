Турецкие войска нанесли авиаудары по 181 объекту в Сирии

"В рамках операции Источник мира к востоку от Евфрата ВВС и другая боевая техника нанесли удары по 181 объекту террористических организаций", − говорится в сообщении военных.

В свою очередь курдские формирования из коалиции Силы демократической Сирии (SDF) заявили в Twitter, что турецкие войска нанесли авиаудар по тюрьме, в которой содержатся боевики террористической группировки "Исламское государство".

One of the prisons that ISIS detainees held in was struck by Turkish airstrike. Turkey is aiming to undermine all successful efforts and achievements that we gained during our fighting against #ISIS.