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09 жовтня 2019, середа, 19:21 7
Судова влада 2019-10-09T21:45:02+03:00
Українські Новини
ГПУ передала до СБУ справи про розслідування нападів на Стерненка

ГПУ передала до СБУ справи про розслідування нападів на Стерненка

Генеральна прокуратура направила до Служби безпеки України кримінальні провадження про напади на екс-главу одеського Правого сектора Сергія Стерненка, який убив Івана Кузнєцова в 2017 році. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Так, повідомляється, що СБУ має перевірити інформацію про можливу причетність до нападів представників місцевої влади та поліції.

Також у ГПУ вважають, що ці факти повинні розслідуватися одним органом слідства для забезпечення неупередженого та швидкого розслідування всіх обставин скоєних нападів.

В ГПУ нагадали, що Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях щодо нападів на Стерненко, ще по одному обвинувальний акт стосовно підозрюваного нападника направлено до суду.

В одному з виробництв розслідується напад на активіста та нанесення йому тілесних ушкоджень двома особами. В іншому кримінальному провадженні розслідується вбивство одного з нападників і нанесення іншим тілесних ушкоджень. У кримінальному провадженні за фактом нанесення активісту легких тілесних ушкоджень та пошкодження його майна також триває досудове розслідування.

У той же час за фактом нанесення Стерненку тілесних ушкоджень за допомогою вогнепальної зброї досудове розслідування завершено, обвинувальний акт за фактом замаху на умисне вбивство направлено до Приморського райсуду Одеси.

"Напади на Сергія Стерненко також повинні розглядатися в широкому контексті нападів на інших активістів, скоєних у той же період в Одесі. Генеральна прокуратура буде інформувати суспільство з розслідування зазначених резонансних виробництв в рамках закону", - зазначили у відомстві.

Як повідомляли Українські Новини, за словами Портнова, ГПУ незаконно передала справу підозрюваного у вбивстві Стерненка в СБУ. А в "Слузі народу" пояснили, чому вбивцю-радикала Стерненка вивів з-під підозри Рябошапка.

Також вдова Кузнєцова, якого вбив Стерненко, просить Зеленського та Рябошапка прийняти її.

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