Комитет Рады, разрешивший импорт электроэнергии из России, анонсировал удар по "зеленой" энергетике

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) обнародовал варианты увеличения фискального давления на сектор возобновляемой энергетики.\r\nИнформация обнародована на официальном веб-сайте Комитета.\r\nСсылаясь на проведенный 27 сентября на базе Комитета круглый стол, где обсуждались проблемы с финансированием "зеленой" генерации, а также заявлено о необходимости законодательных изменений (в том числе по текущим проектам), указываются следующие варианты:\r\n\r\nретроспективное урезания тарифа (менее предпочтительный вариант);\r\nновый налог в государственный бюджет на существующие станции (windfall tax, специальный сбор с выручки к 2030 году). Уменьшение акциза на электроэнергию на сумму такого налога;\r\nналог на существующие станции в местные бюджеты (2% -3% от дохода);\r\nограничения сроков Pre-PPA, которые предусматривают использование "зеленого" тарифа, начиная с 2020 года;\r\nизменение "зеленого" тарифа с 2020 года для новых станций;\r\nдополнительный экологический налог на выбросы СО2, как источник финансирования "зеленой" генерации.\r\n\r\nОтмечается, что такие изменения, вероятно, могут касаться СЭС и ВЭС, которые введены в эксплуатацию в 2017-2019 годах.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"В ближайшие дни будет объявлено заседание рабочей группы по наработке конкретных законодательных изменений", - говорится в сообщении.\r\nКак сообщалось, 18 сентября Рада разрешила закупать украинским предприятиям электроэнергию из стран СНГ по двусторонним договорам. Импорт должен был осуществляться из Беларуси.\r\n1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.\r\nС июля 2019 представители Никопольского и Запорожского ферросплавных заводов Коломойского пикетируют Национальную комиссию госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с требованием снизить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, с которого осуществляется финансирование "зеленого" тарифа для солнечных и ветровых электростанций.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n