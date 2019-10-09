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  • Комитет Рады, разрешивший импорт электроэнергии из России, анонсировал удар по "зеленой" энергетике
09 октября 2019, среда, 16:54 410
Экономика 2019-10-09T17:01:09+03:00
Українські Новини
Комитет Рады, разрешивший импорт электроэнергии из России, анонсировал удар по "зеленой" энергетике

Комитет Рады, разрешивший импорт электроэнергии из России, анонсировал удар по "зеленой" энергетике

Зеленая энергетика (иллюстрация). Фото: Украинское фото
Зеленая энергетика (иллюстрация). Фото: Украинское фото

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) обнародовал варианты увеличения фискального давления на сектор возобновляемой энергетики.

Информация обнародована на официальном веб-сайте Комитета.

Ссылаясь на проведенный 27 сентября на базе Комитета круглый стол, где обсуждались проблемы с финансированием "зеленой" генерации, а также заявлено о необходимости законодательных изменений (в том числе по текущим проектам), указываются следующие варианты:

  • ретроспективное урезания тарифа (менее предпочтительный вариант);
  • новый налог в государственный бюджет на существующие станции (windfall tax, специальный сбор с выручки к 2030 году). Уменьшение акциза на электроэнергию на сумму такого налога;
  • налог на существующие станции в местные бюджеты (2% -3% от дохода);
  • ограничения сроков Pre-PPA, которые предусматривают использование "зеленого" тарифа, начиная с 2020 года;
  • изменение "зеленого" тарифа с 2020 года для новых станций;
  • дополнительный экологический налог на выбросы СО2, как источник финансирования "зеленой" генерации.

Отмечается, что такие изменения, вероятно, могут касаться СЭС и ВЭС, которые введены в эксплуатацию в 2017-2019 годах.

"В ближайшие дни будет объявлено заседание рабочей группы по наработке конкретных законодательных изменений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 18 сентября Рада разрешила закупать украинским предприятиям электроэнергию из стран СНГ по двусторонним договорам. Импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена ​​первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

С июля 2019 представители Никопольского и Запорожского ферросплавных заводов Коломойского пикетируют Национальную комиссию госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с требованием снизить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, с которого осуществляется финансирование "зеленого" тарифа для солнечных и ветровых электростанций.

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