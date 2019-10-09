Комітет Ради, який дозволив імпорт електроенергії з Росії, анонсував удар по "зеленій" енергетиці

Комітет Верховної Ради України з питань енергетики і житлово-комунальних послуг (ЖКП) оприлюднив варіанти збільшення фіскального тиску на сектор відновлювальної енергетики.

Інформація оприлюднена на офіційній веб-сторінці Комітету.

Посилаючись на проведений 27 вересня на базі Комітету круглий стіл, де було обговорено проблеми з фінансуванням "зеленої" генерації, а також заявлено про необхідність законодавчих змін (в тому числі стосовно поточних проектів), вказуються такі варіанти:

ретроспективне урізання тарифу (найменш бажаний варіант);

новий податок до державного бюджету на існуючі станції (windfall tax, спеціальний збір з виручки до 2030 року). Зменшення акцизу на електроенергію на суму такого податку;

року). Зменшення акцизу на електроенергію на суму такого податку; податок на існуючі станції в місцеві бюджети (2%-3% від доходу);

обмеження термінів Pre-PPA, які передбачають використання "зеленого" тарифу, починаючи з 2020 -го року;

-го року; зміна "зеленого" тарифу з 2020 року для нових станцій;

року для нових станцій; додатковий екологічний податок на викиди СО2, як джерело фінансування "зеленої" генерації.

Зазначається, що такі зміни, ймовірно, можуть стосуватися СЕС і ВЕС, які введені в експлуатацію в 2017-2019 роках.

"У найближчі дні буде оголошено засідання робочої групи по напрацюванню конкретних законодавчих змін", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 18 вересня Рада дозволила закуповувати українським підприємствам електроенергію з країн СНД за двосторонніми договорами. Імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВТ компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов’язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.

З липня 2019 року представники Нікопольського та Запорізького феросплавних заводів Коломойського пікетують Національну комісію держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з вимогою знизити тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії, з якого здійснюється фінансування "зеленого" тарифу для сонячних та вітрових електростанцій.