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  • Антисемитизм в Германии: неизвестные расстреляли людей возле синагоги и бросили гранату на еврейском кладбище
09 октября 2019, среда, 16:44 80
Мир 2019-10-09T16:45:45+03:00
Українські Новини
Антисемитизм в Германии: неизвестные расстреляли людей возле синагоги и бросили гранату на еврейском кладбище

Антисемитизм в Германии: неизвестные расстреляли людей возле синагоги и бросили гранату на еврейском кладбище

В Германии неизвесмтный расстрелял людей возле синагоги.Скриншот:bild.de
В Германии неизвесмтный расстрелял людей возле синагоги.Скриншот:bild.de

В Немецком городе Галле преступники застрелили двух человек около синагоги и бросили гранату на еврейское кладбище. Об этом передает Bild.

В федеральной земле Саксония-Анхальт, в городе Галле около синагоги неизвестные начали стрельбу из автомата, в результате чего на месте погибли мужчина и женщина. Кроме того, несколько человек получили ранения. Согласно данным ведомства, в этом же городе на еврейском кладбище неизвестные бросили гранату.

Отмечается, что на данный момент преступник пытается скрыться и направляется в сторону Лейпцига. По данным полиции, в преступлении могут быть замешаны два человека.

"По предварительным данным, в Галле погибли два человека. Было несколько выстрелов. Предполагаемые преступники бежали при помощи транспортного средства. Мы прилагаем все усилия и просим людей оставаться в своих квартирах", — говорится в сообщении местных правоохранительных служб.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Николаевской области вандалы в осквернили памятник жертвам Холокоста, разрисовав его свастиками и угрозами в адрес евреев.

Полиция открыла уголовное производство против владельца похоронного бюро, объявившего о скидках для клиентов-евреев в Черкассах.

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