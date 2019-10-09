Антисемитизм в Германии: неизвестные расстреляли людей возле синагоги и бросили гранату на еврейском кладбище

В Немецком городе Галле преступники застрелили двух человек около синагоги и бросили гранату на еврейское кладбище. Об этом передает Bild.\r\nВ федеральной земле Саксония-Анхальт, в городе Галле около синагоги неизвестные начали стрельбу из автомата, в результате чего на месте погибли мужчина и женщина. Кроме того, несколько человек получили ранения. Согласно данным ведомства, в этом же городе на еврейском кладбище неизвестные бросили гранату.\r\nОтмечается, что на данный момент преступник пытается скрыться и направляется в сторону Лейпцига. По данным полиции, в преступлении могут быть замешаны два человека.\r\n"По предварительным данным, в Галле погибли два человека. Было несколько выстрелов. Предполагаемые преступники бежали при помощи транспортного средства. Мы прилагаем все усилия и просим людей оставаться в своих квартирах", — говорится в сообщении местных правоохранительных служб.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее в Николаевской области вандалы в осквернили памятник жертвам Холокоста, разрисовав его свастиками и угрозами в адрес евреев.\r\nПолиция открыла уголовное производство против владельца похоронного бюро, объявившего о скидках для клиентов-евреев в Черкассах.