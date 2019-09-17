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17 сентября 2019, вторник, 10:07 595
Политика 2019-09-17T10:08:53+03:00
Українські Новини
На Николаевщине разыскивают вандалов, осквернивших памятник жертвам Холокоста, - Ложкин

На Николаевщине разыскивают вандалов, осквернивших памятник жертвам Холокоста, - Ложкин

В Николаевской области вандалы в воскресенье осквернили памятник жертвам Холокоста, разрисовав его свастиками и угрозами в адрес евреев. Полиция открыла два уголовных дела, но хулиганы все ещё не обнаружены. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщил президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

Полиция обратилась к гражданам, владеющим полезной для следствия информацией, которая поможет в раскрытии преступления, с просьбой сообщать в Доманевское отделение Вознесенского отдела полиции.

"Еврейская община Украины присоединяется к этой просьбе. Осквернение еврейских могил и памятников - одно из самых возмутительных, но, к сожалению, самых распространенных проявлений антисемитизма", - подчеркнул Ложкин.

Он также отметил, что Еврейская община благодарна полиции за оперативное реагирование и уверена, что вандалы будут найдены и наказаны в соответствии с законом.

Ранее Борис Ложкин сообщил, что на протяжении восьми месяцев 2019 года следователи Нацполиции Украины открыли 11 уголовных дел по правонарушениям, связанным с антисемитизмом. По его словам, Еврейская конфедерация планирует продолжить работу над украинским законодательством в части борьбы с проявлениями антисемитизма.

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