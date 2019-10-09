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09 октября 2019, среда, 15:48 48
Силовые структуры 2019-10-09T15:49:50+03:00
Українські Новини
В Сумской области пожилой педофил год развращал несовершеннолетних мальчиков

В Сумской области пожилой педофил год развращал несовершеннолетних мальчиков

Полиция. Фото: pixabay
Полиция. Фото: pixabay

В Сумской области полицейские задержали 72-летнего пенсионера, который в течение года развращал несовершеннолетних мальчиков.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Осенью прошлого года подозреваемый пригласил местного мальчика к себе домой, и в разговоре предложил ему определенные действия сексуального характера. Тот сначала отказался, однако под давлением обещаний удовольствия и денег – согласился.

Через некоторое время мужчина попросил парня привести к нему и своих друзей, щедро обещая каждому деньги и подарки. Почти год четверо ребят в возрасте 15 и 14 лет время от времени наведывались к старику, пока на это не обратила внимание одна из жительниц улицы и сообщила об этом в полицию.

Сначала мальчики в разговорах с полицейскими не признавали подлинной сути своих отношений со стариком, но позже обо всем рассказали. Признался во всем и сам подозреваемый – он не стал отрицать своей вины, однако утверждал, что все происходило по "согласию сторон".

В полиции открыли уголовное производство по статье "развращение, совершенное в отношении малолетнего", мужчина задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления подозрения в совершении преступления.

В том случае, если его вина будет доказана, пенсионеру грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщали Українські Новини, в Обухове задержали немца-педофила, который пять лет насиловал детей, а в Харьковской области будут судить пенсионера-педофила за развращение 9-летнего ребенка. Также Зеленский ветировал закон о принудительной кастрации педофилов

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