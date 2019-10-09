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  • В воскресенье состоится дебютный поединок Усика в супертяжелом весе:  где смотреть
09 октября 2019, среда, 15:30 86
Политика 2019-10-09T15:38:34+03:00
Українські Новини
В воскресенье состоится дебютный поединок Усика в супертяжелом весе:  где смотреть

В воскресенье состоится дебютный поединок Усика в супертяжелом весе:  где смотреть

В воскресенье, 13 октября, в 04:30  состоится дебютный поединок в супертяжелом весе украинского чемпиона Александра Усика против бывшего абсолютного чемпиона мира на ринг выйдет американский боксер Чазз Уизерспун. Бой будет проходить на WintrustArena в Чикаго.

Трансляцию поединка будет транслировать телеканал "Интер" в программе "Большой бокс". А накануне поединка – в пятницу, 11 октября, в 22:00 – телеканал покажет эксклюзивное интервью с Александром Усиком, сообщает пресс-служба телеканала.

Крайний бой Усика состоялся в ноябре прошлого года – он победил нокаутом британца Тони Белью, тем самым защитив все свои титулы в тяжелом весе. Сейчас в активе нашего боксера 16 поединков, во всех он одержал победу, в 12 из них – нокаутом.

Ради перехода в самый престижный супертяжелый вес Усик отказался от всех своих чемпионских поясов и звания абсолютного чемпиона мира в крузервейте. Правда, долгожданный дебют в новом дивизионе постоянно откладывался. Первым соперником Александра должен был стать камерунец Карлос Такам, но сначала бой пришлось перенести из-за травмы руки Усика, а вскоре поединок и вовсе отменили: камерунец подписал контракт с другой промоутерской компанией, с которой так и не смогли договориться об организации боя. 13 октября Александр Усик должен был боксировать с непобежденным голландцем Тайроном Спонгом. Но и здесь все пошло не по плану: за пять дней до поединка голландский боксер провалил допинг-тест. Однако бой на этих выходных все же состоится. Всего за сутки промоутеры смогли найти Усику нового соперника. Им стал американский боксер Чазз Уизерспун.

Как сообщали Українські Новини, Усик c третьего раза вспомнил имя первого соперника в супертяжелом весе.

Ранее Усик решил отказаться от боя с россиянином Лебедевым, потому что решил перейти в супертяжелую весовую категорию. 

За дебют в супертяжелом весе Усик мог заработать 1,2 миллиона долларов.

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