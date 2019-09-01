Спунг, Спонг, - Усик c третьего раза вспомнил имя первого соперника в супертяжелом весе

Известный украинский боксер Александр Усик назвал имя своего первого соперника в супертяжелом весе. Им стал нидерландский боксер Тайрон Спонг.

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала SecondsOut.



Отвечая на вопрос о своем следующем сопернике, Усик не с первой попытки и с подсказкой сумел правильно назвать его имя. "Мой соперник на бой 12 октября - Тайрон Спунг, Спанг... Я не знаю. Тайрон Спонг. Видел ли я его бои? Остановитесь", - сказал Усик.

Напомним, следующий бой Усика пройдет в Чикаго.







Как сообщали Українські Новини, следующий бой Усика пройдет в Чикаго. А за дебют в супертяжелом весе Усик может заработать 1,2 миллиона долларов.



Усик решил отказаться от боя с россиянином Лебедевым, потому что решил перейти в супертяжелую весовую категорию.



Ранее британский боксер после поражения в бою с Усиком объявил о завершении карьеры.



Тем временем украинский боксер Василий Ломаченко выиграл у британца Люка Кэмпбелла в ночь с 31 августа на первое сентября в поединке за титулы WBA, WBO и вакантный пояс WBC.





