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01 сентября 2019, воскресенье, 17:41 16
Спорт 2019-09-01T17:42:30+03:00
Українські Новини
Спунг, Спонг, - Усик c третьего раза вспомнил имя первого соперника в супертяжелом весе

Спунг, Спонг, - Усик c третьего раза вспомнил имя первого соперника в супертяжелом весе

Александр Усик. Скриншот: Youtube/SecondsOut
Александр Усик. Скриншот: Youtube/SecondsOut

Известный украинский боксер Александр Усик назвал имя своего первого соперника в супертяжелом весе. Им стал нидерландский боксер Тайрон Спонг.

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала SecondsOut.

Отвечая на вопрос о своем следующем сопернике, Усик не с первой попытки и с подсказкой сумел правильно назвать его имя. "Мой соперник на бой 12 октября - Тайрон Спунг, Спанг... Я не знаю. Тайрон Спонг. Видел ли я его бои? Остановитесь", - сказал Усик.

Напомним, следующий бой Усика пройдет в Чикаго.



Как сообщали Українські Новини, следующий бой Усика пройдет в Чикаго. А за дебют в супертяжелом весе Усик может заработать 1,2 миллиона долларов.

Усик решил отказаться от боя с россиянином Лебедевым, потому что решил перейти в супертяжелую весовую категорию. 

Ранее британский боксер после поражения в бою с Усиком объявил о завершении карьеры

Тем временем украинский боксер Василий Ломаченко выиграл у британца Люка Кэмпбелла в ночь с 31 августа на первое сентября в поединке за титулы WBA, WBO и вакантный пояс WBC.


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