Долги за коммуналку достигли 747 млн гривен у жителей Николаевской области

Николаевская область заявляет о задолженности населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 747,1 млн гривен в то время, как в целом по Украине задолженность населения за коммуналку сократилась.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Николаевской областной государственной администрации, ссылаясь на данные управления статистики в Николаевской области.\r\nЗадолженность населения Николаевской области по оплате газоснабжения составляет 353,5 млн гривен, за централизованное отопление и горячее водоснабжение - 149,3 млн гривен, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 117,6 млн гривен.\r\nЗа централизованное водоснабжение и водоотвод - 107,4 млн гривен, за вывоз бытовых отходов - 17,2 млн гривен, за поставки электроэнергии - 2,1 млн гривен. Также в январе-августе 2019 года жители области заключили 3 009 договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 15,7 млн гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНаселение Николаевской области составляет 1,131 млн человек.\r\nРаньше Українські Новини, как вернуть деньги за переплату по коммуналке. Тем временем правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского.