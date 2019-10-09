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  • Долги за коммуналку достигли 747 млн гривен у жителей Николаевской области
09 октября 2019, среда, 11:43 647
Экономика 2019-10-09T13:00:02+03:00
Українські Новини
Долги за коммуналку достигли 747 млн гривен у жителей Николаевской области

Долги за коммуналку достигли 747 млн гривен у жителей Николаевской области

Отопление.
Отопление.

Николаевская область заявляет о задолженности населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 747,1 млн гривен в то время, как в целом по Украине задолженность населения за коммуналку сократилась.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Николаевской областной государственной администрации, ссылаясь на данные управления статистики в Николаевской области.

Задолженность населения Николаевской области по оплате газоснабжения составляет 353,5 млн гривен, за централизованное отопление и горячее водоснабжение - 149,3 млн гривен, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 117,6 млн гривен.

За централизованное водоснабжение и водоотвод - 107,4 млн гривен, за вывоз бытовых отходов - 17,2 млн гривен, за поставки электроэнергии - 2,1 млн гривен. Также в январе-августе 2019 года жители области заключили 3 009 договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 15,7 млн гривен.

Население Николаевской области составляет 1,131 млн человек.

Раньше Українські Новини, как вернуть деньги за переплату по коммуналке. Тем временем правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского.

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