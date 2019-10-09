Борги за комуналку сягли 747 млн гривень у мешканців Миколаївщини

Миколаївська область заявляє про заборгованості населення за надані житлово-комунальні послуги в 747,1 млн гривень у той час, як в цілому по Україні заборгованість населення за комуналку скоротилася .

Про це Українським Новинам повідомив представник Миколаївської обласної державної адміністрації, посилаючись на дані управління статистики в Миколаївській області.

Заборгованість населення Миколаївської області з оплати газопостачання становить 353,5 млн гривень, за централізоване опалення та гаряче водопостачання - 149,3 млн гривень, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 117,6 млн гривень.

За централізоване водопостачання та водовідведення - 107,4 млн гривень, за вивезення побутових відходів - 17,2 млн гривень, за поставки електроенергії - 2,1 млн гривень. Також у січні-серпні 2019 року жителі області уклали 3 009 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 15,7 млн ​​гривень. Населення Миколаївської області становить 1,131 млн людей.

Раніше Українські Новини, як повернути гроші за переплату по комуналці. Тим часом уряд відмовився знижувати комуналку, незважаючи на пряме доручення Зеленського.