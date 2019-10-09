"Нефтегаз" хочет потратить на свою рекламу 32,8 млн гривен

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" объявила тендер на услуги по проведению информационно-рекламных кампаний в 2020 году с ожидаемой стоимостью 32,8 млн гривен в то время, как хочет закупить юруслуги на 30 млн гривен

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно документации, услуги должны будут предоставляться по направлениям реформирования рынка природного газа, реформы управления госпредприятиями, информационного сопровождения трансформации "Нефтегаза", коммуникационной поддержке компании в работе с бытовыми и промышленными потребителями.

В список услуг входят разработка маркетинговой и коммуникационной стратегий, организация и подготовка отчетов по исследованиям общественного мнения, организация и проведение 2 рекламных кампаний, подготовка печатных материалов и прочее. Конечный срок подачи предложений - 8 ноября. Аукцион назначен на 16 декабря.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" на уборку своих офисов потратит 4 млн гривен. Тем временем "Нефтегаз" хотел убрать снег возле своего офиса за 380 тыс. гривен.