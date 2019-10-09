подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
  • Новости
  • Мир
  • В ООН пожаловались на финансовый кризис: сотрудники могут лишиться зарплат
09 октября 2019, среда, 09:20 499
Мир 2019-10-09T09:20:16+03:00
Українські Новини
В ООН пожаловались на финансовый кризис: сотрудники могут лишиться зарплат

В ООН пожаловались на финансовый кризис: сотрудники могут лишиться зарплат

ООН. Фото: cbsnews.com
ООН. Фото: cbsnews.com

Организация объединенных наций переживает финансовый кризис. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Центр новостей ООН в среду, 9 октября.

Проект бюджета ООН на следующий год составляет 2,94 млрд долларов. Впервые он охватывает не два года, как обычно, а один.

По словам Гутерриша, из соображений экономии приходится сокращать расходы, отказываться от командировок сотрудников, даже если они необходимы, "замораживать" освободившиеся посты и отменять запланированные мероприятия.

Генсек ООН отметил, что не все страны платят членские взносы - на данный момент выплаты совершили 129 из 193 стран. Когда год практически на исходе, в бюджет внесено лишь 70 процентов предусмотренных поступлений.

Чтобы найти деньги на зарплаты и другие текущие расходы, в ООН "обращаются" к отдельному бюджету на миротворческие операции. Но и этот источник практически иссяк, отметил Гутерриш.

"В этом месяце мы столкнемся с самым глубоким финансовым кризисом за последнее десятилетие. Мы рискуем полностью исчерпать запасы наличных, предусмотренные для миротворческих операций, а в ноябре нам будет нечем платить зарплату", - сказал генсек ООН.

Тем временем Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует переговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом России Владимиром Путиным.

Также ООН прогнозирует в Украине массовое сокращение населения: исчезнут 20% украинцев

Больше новостей о: ООН Финансирование Финансовый кризис

Архив
Новости
В Европе действует секретное подразделение ГРУ России, причастное к госпереворотам и дестабилизациям, - СМИ 09:52
Львовскую табачную фабрику обвинили в отмывании 60 миллионов гривен НДС, - СМИ 09:51
За 3 квартала местные бюджеты выросли на 19,1% 09:46
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
В ООН пожаловались на финансовый кризис: сотрудники могут лишиться зарплат 09:20
больше новостей
Гривна резко обвалилась: официальный курс валют на 8 октября 06:05
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Сжиженный газ и бензин А-95 продолжают падать в цене 06:30
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42
Суд арестовал Пашинского 19:15
больше новостей
Военная прокуратура открыла дело о незаконном выдворении Саакашвили из Украины 11:29
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
"Киевгорсвет" связывает обыски СБУ с опубликованным аудиторским отчетом департамента финконтроля и аудита КГГА 17:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok