Я ни разу в жизни не изнасиловал женщину, - Люк Бессон об обвинениях

Один из самых известных современных французских кинорежиссеров Люк Бессон отверг обвинения актрисы Сэнд Ван Рой. Актриса заявила, что Бессон в течение двух лет неоднократно ее насиловал, сообщает "Русская служба BBC".

И Бессон, и Ван Рой признают, что их связывали романтические отношения. Однако Бессон отвергает обвинения в изнасилованиях, называя актрису фантазеркой. Во вторник Бессон впервые публично отреагировал на обвинения в свой адрес. В интервью телеканалу BMFTV он сказал, что они полностью сфабрикованы.

"Я ни разу в жизни не изнасиловал женщину", - добавил он.

28-летняя актриса обвиняет Бессона, в частности, в том, что он изнасиловал ее в парижском отеле в мае прошлого года. Ван Рой впервые подала заявление на Бессона в прошлом году. После предварительного расследования, проведенного прокуратурой, дело против режиссера возбуждать не стали.

Однако через восемь месяцев суд решил вернуться к делу из-за новой жалобы, поданной актрисой на Бессона. Отношения Бессона и Ван Рой завязались на съемочной площадке фильма "Валериан и город тысячи планет", утверждает актриса, а закончились изнасилованием в парижском отеле 17 мая прошлого года, после которого она пожаловалась в полицию.

Шестого июля прошлого года актриса подала еще одну жалобу, в которой обвинила режиссера в изнасилованиях в период между мартом 2016 и маем 2018 года. В цикле интервью Бессона обвинили в сексуальных домогательствах еще восемь мужчин и женщин.

60-летний Бессон женат на кинопродюсере Виржинии Бессон-Силла, у режиссера трое детей от нее и двое от предыдущих браков. Люк Бессон прославился как режиссер, продюсер и сценарист благодаря таким картинам, как "Голубая бездна", "Леон", "Подземка" и "Пятый элемент".

Одна из его последних работ - научно-фантастический эпос "Валериан и город тысячи планет", где главные роли исполнили Дейн Дехан и Кара Делевинь. В этом же фильме сыграла Сэнд Ван Рой.

Последняя работа Бессона - триллер "Анна" с Сашей Лусс и Хелен Миррен в главных ролях. Сэнд Ван Рой, актриса голландско-бельгийского происхождения, родившаяся в Нидерландах, сыграла роли второго плана в двух фильмах Бессона - "Такси 5" и "Валериан и город тысячи планет".

Как сообщали Українські Новини, Люк Бессон призвал мусульман Франции покупать карандаши вместо автоматов. Ранее киностудией Люка Бессона заинтересовалась прокуратура Франции. Кроме того, полиция Парижа уличила Люка Бессона в превышении скорости и вождении без прав.