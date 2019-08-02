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02 августа 2019, пятница, 12:32 115
Европа 2019-08-02T12:32:02+03:00
Українські Новини
Пенсия - не повод для скуки: группа немецких пенсионеров отправилась на рок-фестиваль

Пенсия - не повод для скуки: группа немецких пенсионеров отправилась на рок-фестиваль

Рок-фестиваль. Фото: pixabay
Рок-фестиваль. Фото: pixabay

Жители дома престарелых "Хаус ам парк" из голштинского города Хайде отправились на крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки. Об этом сообщает DW.

Фестиваль проходит на севере Германии в местечке Вакен в земле Шлезвиг-Гольштейн. Фестиваль Wacken Open Air (01.08-03.08) проводится уже тридцатый раз и собирает до 85 тысяч зрителей.

Отмечается, что на счету пенсионеров-рокеров это уже шестая такая поездка.

На этот раз группа пенсионеров отправилась на фестиваль в двух автобусах, всего едут тридцать человек , общий возраст которых составляет 800 лет.

Самой старой участнице тура - 95 лет. Некоторые из пенсионеров посещают Ваккен уже не в первый раз. Дом престарелых находится всего лишь в полусотне километров от места проведения фестиваля. У некоторых из них здесь работают дети, другие родственники или знакомые.

Как сообщали Українські Новини, немецкие пенсионеры из дома престарелых основали рок-группу. Сообщалось, що группа пенсионеров будет репетировать с австралийцами AC/DС. Общий возраст членов коллектива составляет 2203 года.

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